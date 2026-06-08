Registro de celulares: ¿Cómo afectará a usuarios de prepago?

México entra en una etapa crucial para el proceso de regularización de telefonía móvil. Y de acuerdo con las autoridades y los operadores de telecomunicaciones establecen que todos los usuarios que tengan un número de teléfono en la modalidad prepago, requieren realizar la inscripción de sus líneas de manera obligatoria, vinculando directamente su Clave Única de Registro de Población (CURP) y a una identificación oficial vigente.

La Comisión de Regulación de Telecomunicaciones (CRT), ha emitido una serie de especificaciones con el principal objetivo de fortalecer las medidas de seguridad y validar la identidad de los titulares de las líneas. Los ciudadanos que no completen este proceso enfrentan sanciones comerciales directas que impactan de forma inmediata en su conectividad cotidiana.

¿Qué servicios dejarán de funcionar si no registro mi línea?

El incumplimiento de este mandato oficial generará la suspensión inmediata y automática del servicio telefónico. Los reportes operativos indican que, una vez concluido el periodo de gracia, las líneas no registradas pierden la capacidad de emitir o recibir llamadas tradicionales, así como de enviar o recibir mensajes de texto (SMS).

Asimismo, se genera un bloqueo total de los datos móviles, lo que impide la navegación en internet en espacios públicos o áreas sin cobertura de redes inalámbricas privadas.

Respecto al funcionamiento de las aplicaciones de mensajería instantánea y redes sociales, los especialistas en conectividad técnica aclaran que herramientas como WhatsApp mantienen un funcionamiento parcial siempre y cuando el dispositivo permanezca conectado a una red Wi-Fi.

¿Qué sucede con mis cuentas en línea enlazadas a mi número?

Sin embargo, el Centro de Respuesta a Incidentes Cibernéticos advierte que aquellas plataformas que requieren un SMS de verificación o una llamada de autenticación para iniciar sesión o validar transacciones quedan completamente inutilizadas para el usuario . La regulación aclara que la medida no contempla multas monetarias directas, pero el usuario pierde de forma definitiva el control sobre su número telefónico.

La base de datos de la plataforma oficial de la CRT estipula que el plazo obligatorio para finalizar este registro vence el próximo 30 de junio. Los operadores de servicios de telecomunicaciones, incluidos Telcel, AT&T y Movistar, informan a sus respectivas audiencias que el trámite es totalmente gratuito y no genera cargos adicionales en los saldos o paquetes contratados. Para facilitar el cumplimiento de la norma, los canales digitales habilitados permiten realizar el proceso de forma remota.

Los usuarios disponen de las aplicaciones móviles oficiales de sus respectivas compañías y de los portales web institucionales de atención al cliente (donde se introduce la información de identidad requerida) para evitar el corte definitivo del servicio y mantener la propiedad de sus líneas.

TG