El sorpresivo resurgimiento del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Coahuila, arrasando con las 16 diputaciones locales, ha fracturado la narrativa política nacional. Esta contundente victoria no solo redefine el equilibrio de poder frente a Morena de cara a los próximos comicios, sino que provocó una polémica e histórica felicitación del expresidente panista Vicente Fox.

Vicente Fox celebra triunfo del PRI en Coahuila

El expresidente panista Vicente Fox Quesada felicitó al PRI por los resultados electorales en Coahuila , donde el partido tricolor se perfila para ganar las 16 diputaciones de mayoría relativa en la entidad.

A través de redes sociales, Fox Quesada expresó "como en los viejos tiempos. Me da gusto verlos renacer con tanta fuerza" .

"Ahora sí, como el Ave Fénix. Que sea para bien de México, de nuestra democracia de la libertad y de la transparencia", agregó.

Con el 99.86% de las actas computadas, el PRI se mantuvo a la cabeza en las elecciones para renovar el Congreso de Coahuila.

De acuerdo con cifras del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), se confirmó el triunfo del partido tricolor en los 16 distritos electorales de la entidad con el 55.02% de los votos.

El PRI aventaja con 55.02% de votos en comicios para renovar Congreso

Con el 99.86 por ciento de las actas computadas, el PRI se mantiene a la cabeza en las elecciones para renovar el Congreso de Coahuila .

De acuerdo con cifras del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), se confirma el triunfo del partido tricolor en los 16 distritos electorales de la entidad, con el 55.02 por ciento de los votos, seguido de la coalición Morena-Partido del Trabajo, con el 26.20 por ciento de los sufragios.

El partido local Nuevas Ideas se posiciona como la tercera fuerza política del estado, con el 5.88 por ciento de los votos, mientras que el PAN, que hace tres años conformó la alianza ganadora a la gubernatura con el PRI y el PRD, se desplomó al alcanzar apenas el 2.16 por ciento de los votos.

X / @VicenteFoxQue

*** Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp ***

OA