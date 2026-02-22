¿Habrá Doble Hoy No Circula este domingo 22 de febrero en CDMX y Edomex?

En semanas recientes, los automovilistas de la Ciudad de México (CDMX) y del Estado de México (Edomex) han enfrentado diversas restricciones viales debido a la mala calidad del aire y a la activación del Doble Hoy No Circula.

El programa Hoy No Circula tiene como finalidad reducir la emisión de gases contaminantes provenientes de los vehículos automotores, especialmente en situaciones críticas, como cuando se declara una contingencia ambiental.

De manera habitual, el programa opera de lunes a viernes, además de los sábados con restricciones específicas. No obstante, cuando se activa la Fase 1 de contingencia ambiental, entra en vigor el Doble Hoy No Circula, incluso en domingo, lo que implica que un mayor número de vehículos debe suspender su circulación.

La Dirección de Monitoreo Atmosférico es la instancia responsable de supervisar, medir y reportar diariamente los niveles de contaminantes y las condiciones meteorológicas. Con base en estos datos, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) determina si es necesario activar una contingencia ambiental.

¿Habrá Doble Hoy No Circula este domingo 22 de febrero?

El programa Hoy No Circula no se aplica los domingos, salvo que las condiciones ambientales sean críticas.

Desde el pasado 17 de febrero, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) no ha emitido una nueva alerta por contingencia ambiental, por lo que el programa opera con normalidad.

Esto significa que el 22 de febrero todos los vehículos, tanto públicos como particulares, podrán circular libremente en las calles de la Zona Metropolitana del Valle de México.

Cabe señalar que la Zona Metropolitana del Valle de México está conformada por la Ciudad de México y 60 municipios conurbados, donde habitan cerca de 20 millones de personas. Las autoridades activan la contingencia ambiental cuando el índice de calidad del aire supera los 150 puntos, que es el límite máximo permitido.

