¿Habrá clases el próximo 5 de febrero? SEP responde

El calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP) muestra que el próximo jueves 5 de febrero estudiantes de nivel básico —preescolar, primaria y secundaria—, deberán asistir a sus planteles educativos para recibir clases de forma habitual.

Pese a que esta fecha es festiva por la conmemoración de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el descanso se recorrió al pasado lunes 2 de febrero, por lo que el siguiente jueves no se tiene contemplada la suspensión de actividades.

Esto se debe a que el Artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo (LFT) establece que el Día de la Constitución se conmemora el primer lunes de febrero, independientemente de la fecha exacta en que ocurrió el hecho histórico.

El 5 de febrero de 1917 fue promulgada la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en la ciudad de Santiago de Querétaro, durante el gobierno de Venustiano Carranza.

No te pierdas: Beca Rita Cetina: Confirman pago de 5 mil 700 pesos para ESTOS alumnos en febrero

Este documento fue resultado de las demandas sociales y políticas surgidas tras la Revolución Mexicana de 1910, con el objetivo de combatir las desigualdades sociales y el autoritarismo del régimen porfirista.

La Constitución de 1917 sustituyó a la de 1857 y se convirtió en un referente mundial al incorporar, por primera vez, derechos sociales de manera explícita, influyendo en otros textos constitucionales de América Latina y el mundo.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB

