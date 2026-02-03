Seguro facultativo del IMSS: Cómo tramitarlo para recibirlo gratis

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) cuenta con un esquema de aseguramiento que permite a millones de estudiantes en México acceder a servicios médicos sin costo durante su etapa académica. Se trata del Seguro Facultativo, una modalidad que con el paso de los años ha ampliado su alcance y se ha consolidado como una de las principales alternativas de atención médica para jóvenes que no cuentan con otro tipo de seguridad social.

Este seguro está dirigido principalmente a alumnos inscritos en instituciones públicas y representa una vía fundamental para garantizar el acceso a servicios de salud básicos mientras cursan sus estudios.

¿En qué consiste el Seguro Facultativo del IMSS?

El Seguro Facultativo, identificado también como Modalidad 32, forma parte del Régimen Voluntario del IMSS y está enfocado en estudiantes de nivel medio superior, superior y posgrado que asisten a escuelas públicas.

Su implementación se remonta a junio de 1987, cuando un Acuerdo Presidencial estableció la obligación del IMSS de otorgar atención médica a los estudiantes. Más adelante, en septiembre de 1998, dicho acuerdo fue reemplazado por un decreto publicado durante la administración de Ernesto Zedillo, el cual continúa vigente, aunque con adecuaciones operativas.

Aunque la afiliación se realiza a solicitud del interesado, el Seguro Facultativo es actualmente la modalidad con mayor número de beneficiarios dentro del Régimen Voluntario del Instituto.

¿Tiene algún costo para los estudiantes?

El acceso al Seguro Facultativo no implica ningún pago para los beneficiarios. Los estudiantes no realizan aportaciones económicas, ya que el financiamiento proviene del Gobierno Federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

El IMSS determina el costo operativo con base en la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente, aplicando un factor del 1.723% por cada alumno asegurado. Como referencia, durante 2024 la cuota diaria por estudiante fue de 1.87 pesos, monto que no es cubierto directamente por el beneficiario.

¿Quiénes pueden acceder a este seguro?

Este esquema está destinado a estudiantes de bachillerato, licenciatura y posgrado inscritos en instituciones públicas que no cuenten con otro sistema de aseguramiento médico.

Entre las instituciones participantes se encuentran la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN), la Universidad Nacional Rosario Castellanos, la Universidad Abierta y a Distancia de México, así como diversas universidades estatales.

Además, el Seguro Facultativo es utilizado por dependencias como el propio IMSS y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para brindar cobertura médica a familiares de sus trabajadores, incluyendo cónyuges, hijos estudiantes, personas con discapacidad y, en ciertos casos, padres o hermanos dependientes.

En años recientes, este esquema también se extendió a los beneficiarios del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, dirigido a personas de entre 18 y 29 años que participan en procesos de capacitación laboral.

¿Qué servicios médicos incluye el Seguro Facultativo?

La cobertura del Seguro Facultativo se limita al Seguro de Enfermedades y Maternidad, lo que permite a los asegurados recibir atención médica básica de manera gratuita.

Entre los servicios contemplados se encuentran:

Consultas médicas

Estudios de laboratorio

Rayos X

Suministro de medicamentos

Hospitalización

Intervenciones quirúrgicas

Acciones de medicina preventiva.

En el caso de mujeres embarazadas, el seguro cubre la atención médica, farmacéutica y hospitalaria durante el embarazo y hasta el alta médica de la madre y el recién nacido. Posteriormente, el menor deberá ser afiliado a otro esquema de aseguramiento.

Este seguro es individual, no transferible y se mantiene vigente únicamente mientras el beneficiario conserve su condición de estudiante o aprendiz dentro de los programas autorizados.

¿Qué ocurre al concluir los estudios?

Una vez que el estudiante egresa, el Seguro Facultativo pierde su vigencia. No obstante, la persona conserva su Número de Seguridad Social, el cual será utilizado en el futuro al incorporarse a un empleo formal y comenzar a cotizar ante el IMSS.

Este número resulta indispensable para trámites laborales, afiliaciones posteriores y el ejercicio de derechos en materia de seguridad social.

¿Cómo se tramita el Seguro Facultativo?

Para acceder a este beneficio, el primer requisito es contar con un Número de Seguridad Social. Este puede obtenerse de manera presencial en la subdelegación del IMSS correspondiente al domicilio del solicitante, presentando identificación oficial, acta de nacimiento y un correo electrónico.

También existe la opción de realizar el trámite en línea a través del portal oficial o la aplicación móvil del IMSS, utilizando la CURP, un comprobante de domicilio y un correo electrónico activo.

Una vez asignado el Número de Seguridad Social, el estudiante debe entregarlo a su institución educativa, la cual se encarga de completar el registro ante el IMSS para activar el Seguro Facultativo y permitir el acceso a los servicios médicos.

