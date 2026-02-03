¿Por qué Sheinbaum respondió Trump: "no somos Santa Ana"?

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reaccionó a declaraciones de su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, respecto a temas de narcotráfico.

Sobre las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien aseguró que está deteniendo el flujo de drogas letales que ingresan a través de México y que desmantela las redes narcoterroristas en todo el hemisferio occidental, Sheinbaum señaló: "Ya sabe cuál es mi opinión, no somos Santa Ana".

En el marco del 178 aniversario del Tratado de Guadalupe Hidalgo, donde México cedió parte de su territorio en 1848, Donald Trump dijo que también está poniendo fin a la invasión de migrantes ilegales en la frontera sur. El Mandatario estadounidense declaró que no ha escatimado en esfuerzos para defender su frontera contra invasiones, defender el Estado de derecho y proteger su patria de las fuerzas del mal, la violencia y destrucción.

"Ya saben cuál es mi opinión, no somos Santa Ana, hay que defender la soberanía (...) fíjense el siglo XIX lo que fue en México", respondió la Mandataria durante la conferencia matutina de este martes 3 de febrero en Palacio Nacional.

Sheinbaum Pardo aprovechó para proyectar el capítulo I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual habla sobre la soberanía nacional y la forma de gobierno en el país.

"Eso viene desde los Sentimientos de la Nación de Morelos. La soberanía reside en el pueblo y solo en el pueblo. La soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo. Ahora ya hasta el Poder Judicial y se instituye para el beneficio de este. No todos los países tienen esto en su Constitución. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno, el pueblo", destacó la Mandataria.

Expresó que el artículo 40 indica que es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica y federal, compuesta por Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, y por la Ciudad de México, unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental.

"Eso fue un debate en el siglo XIX. Somos una República representativa con estados libres y soberanos, una federación. Y luego le agregamos lo de abajo en el 2025: el pueblo de México bajo ninguna circunstancia aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero que sea lesivo de su integridad e independencia y soberanía de la nación, tales como golpes de estado, injerencias en elecciones o la violación del territorio mexicano sea hasta por tierra, agua, mar o espacio aéreo", detalló Sheinbaum Pardo.

También leyó el artículo 28, que habla sobre la prohibición de los monopolios, como de correos, telégrafos y radiotelegrafía; minerales radiactivos, litio y generación de energía nuclear del servicio de Internet que provea el Estado: "eso viene de la cuarta transformación, se quitaron muchas de estas cosas. Entonces, eso es una visión soberana de la patria", finalizó.

OA