Beca Rita Cetina: Confirman pago de 5 mil 700 pesos para ESTOS alumnos en febrero

La Beca Rita Cetina opera con pagos bimestrales de al menos mil 900 pesos, sin embargo, en febrero algunas familias podrán ver este monto triplicado

De acuerdo con la SEP, las familias con una hija o hijo de nuevo ingreso recibirán el monto correspondiente a tres bimestres completos de la Beca Rita Cetina. ESPECIAL/Programas para el Bienestar

Autoridades de los Programas del Bienestar confirmaron recientemente que algunos beneficiarios de la Beca Rita Cetina recibirán un pago triple en el depósito de febrero, cuyo monto total puede superar los 5 mil 700 pesos.

Cada bimestre, la Beca Rita Cetina otorga un pago base de mil 900 pesos por familia, además de 700 pesos extra por cada hijo adicional inscrito en secundaria. De este modo, una familia con un hijo recibirá mil 900 pesos por bimestre, mientras que con dos hijos el monto sería de 2 mil 600 pesos. 

Sin embargo, en febrero algunos beneficiarios verán triplicado este monto.

¿Quiénes reciben pago triple de la Beca Rita Cetina en febrero 2026?

La Beca Rita Cetina opera con cinco dispersiones por ciclo escolar, cada una correspondiente a un bimestre: enero-febrero, marzo-abril, mayo-junio, septiembre-octubre y noviembre-diciembre; los meses de julio y agosto no generan pago por considerarse periodo vacacional.

De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública (SEP), las familias con una hija o hijo de nuevo ingreso recibirán el monto correspondiente a tres bimestres completos, es decir, 5 mil 700 pesos. Esta cifra se compone de los bimestres septiembre-octubre y noviembre-diciembre de 2025 (pendientes) más enero-febrero de 2026 (bimestre corriente).

El pago "triple" no aplica a todos los beneficiarios, sino principalmente a los que se incorporaron recientemente al programa y recogieron su tarjeta del Banco del Bienestar en enero. El objetivo es regularizar los apoyos que no se entregaron en meses previos debido a retrasos logísticos en la distribución de plásticos y así, que estos beneficiarios queden al corriente respecto a las y los demás derechohabientes activos.

La Beca Rita Cetina forma parte del conjunto de Becas para el Bienestar, las cuales este año beneficiarán a más de 22 millones de estudiantes de todos los niveles educativos en el país, de acuerdo con datos del Gobierno Federal. 

Para más información sobre el pago triple, visita el portal oficial de Programas para el Bienestar.

