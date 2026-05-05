Gusano barrenador llega a perros: confirman ALARMANTE caso en CDMX

El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) confirmó el primer caso de gusano barrenador de ganado en un perro de la alcaldía Tlalpan, Ciudad de México.

A través de un comunicado, dicha dependencia de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural detalló que el pasado 26 de abril se recibió un reporte de miasis en un canino, el cual fue ingresado a una clínica veterinaria.

El médico veterinario certificó esta infestación parasitaria en la base de la oreja izquierda de un dóberman, herida causada por una pelea.

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"Es importante destacar que no se han detectado casos secundarios. Se considera una incursión, es decir, un caso aislado", dijo.

Senasica agregó que el caso continúa activo y bajo supervisión. Derivó en una estrategia de contención en el área, la cual incluyó investigación, desinfección donde vivía el perro y campaña de difusión del gusano barrenador, entre otras acciones.

JM