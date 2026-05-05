Acusan a hombre de ESTAFA MILLONARIA a Salinas Pliego: todos los detalles del caso

Un hombre utilizó el nombre de la célebre familia Astor para robarle alrededor de 450 millones de dólares al empresario Ricardo Salinas Pliego mediante un fraudulento plan de préstamos respaldado por acciones, según una acusación federal recién develada en Estados Unidos y otros registros judiciales.

¿Qué se sabe del hombre sospechoso de estafar a Ricardo Salinas Pliego con 450 millones de dólares?

Vladimir Sklarov -también conocido como Gregory Mitchell y Mark Simon Bentley- creó una empresa ficticia, Astor Asset Group, un supuesto proveedor legítimo y experimentado de préstamos vinculado a los Astor, señalaron fiscales federales. John Jacob Astor, uno de los hombres más ricos de Estados Unidos a mediados del siglo XIX, pertenecía a la reconocida familia neoyorquina.

Aunque la acusación formal, desclasificada este lunes 04 de mayo del 2026, no identifica a la víctima, registros judiciales que forman parte de una demanda en Inglaterra muestran que se trata de Ricardo Salinas Pliego, el dueño de TV Azteca . Salinas también confirmó que fue víctima de Astor Asset Group durante una entrevista con The Wall Street Journal el año pasado.

"Me siento como un completo idiota. ¿Cómo pude caer en esto?", declaró Salinas Pliego al diario en aquella ocasión.

Sklarov, de 63 años, fue arrestado el sábado 02 de mayo del 2026 en Chicago en virtud de la acusación presentada por un jurado investigador federal en la ciudad de Nueva York, indicó la fiscalía. Según los registros judiciales, se tiene programada una audiencia el viernes en un tribunal federal de Chicago para decidir sobre su detención.

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;

Un defensor público que representa a Sklarov en Chicago no respondió de momento a mensajes en busca de comentarios.

"Según se alega, Vladimir Sklarov señaló que su empresa estaba relacionada y contaba con el respaldo financiero de la célebre familia Astor de Nueva York, con el fin de realzar su marca", dijo Jay Clayton, fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York. "Eso fue una completa mentira. Sklarov utilizó un prestigio falso para obtener el control de cientos de millones de dólares en acciones y luego liquidó esos títulos para su propio beneficio".

¿Cómo habría sido el fraude millonario en el que supuestamente cayó Ricardo Salinas Pliego?

En 2021, Salinas Pliego buscaba conseguir un préstamo de 100 millones de dólares que pretendía garantizar con acciones de una de sus empresas, según la acusación. Sklarov —con el nombre de Gregory Mitchell y afirmando que era el "director gerente" de Astor— y otros cómplices no identificados convencieron a Salinas Pliego de que Astor estaba dispuesta y era capaz de otorgar el préstamo, indicó la fiscalía. Entre los otros cómplices había un hombre que también usaba un alias, Thomas Mellon, cuyo apellido también corresponde al de una reconocida y acaudalada familia estadounidense.

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;

Sklarov y otros cómplices le dijeron a Salinas Pliego que Astor se había establecido originalmente a partir de la fortuna de John Jacob Astor y que la empresa tenía clientes de alto perfil, incluidas universidades y fondos de inversión, afirmó la fiscalía.

En virtud de un acuerdo firmado alrededor de julio de 2021, Sklarov aceptó otorgarle un préstamo a Salinas Pliego por al menos 115 millones de dólares , afirmando que el dinero provendría de la familia Astor, según el acta acusatoria. El empresario mexicano garantizó el préstamo con acciones de la empresa valoradas en al menos 450 millones de dólares, las cuales debían mantenerse en custodia pero no venderse.

Sklarov vendió posteriormente las acciones, utilizó parte de los ingresos para financiar el préstamo a Salinas, mientras que él y sus cómplices se quedaron con el resto del dinero, indicaron los fiscales federales.

No fue sino hasta julio de 2024 que Salinas se enteró que se habían liquidado las acciones, según la acusación. Un día después, Salinas recibió una carta de Astor en la que se afirmaba falsamente que Salinas había incumplido con los términos del préstamo, de acuerdo con el documento. Un mes antes, Astor informó erróneamente a Salinas Pliego que tenía derecho a vender las acciones, señalaron los fiscales.

Según las autoridades, Sklarov es originario de Atenas, Grecia. The Wall Street Journal informó que Sklarov es un estadounidense nacido en Ucrania y tenía condenas previas por fraude.

JM