Suman 61 casos activos del Gusano Barrenador del Ganado en Jalisco

Hasta el momento suman un total de 202 casos acumulados del Gusano Barrenador en Jalisco, de los cuales 61 están activos y 141 ya fueron desactivados de acuerdo con el Servicio Nacional de Calidad e Inocuidad Agroalimentaria (Senasica).

En Jalisco los municipios que presentan el mayor número de casos son Jilotlán de los Dolores, Zapotlán el Grande, Cabo Corrientes, La Huerta y Tamazula de Gordiano. A nivel nacional hasta el momento se tienen registrados 22 mil 326 casos, de los cuales mil 621 están activos.

Los estados con el mayor número de casos activos son Veracruz, Puebla, Oaxaca, San Luis Potosí, Chiapas, Tamaulipas e Hidalgo.

Carlos Alcázar, encargado de la coordinación operativa de Senasica, reconoció que el Gusano Barrenador del Ganado se ha convertido en un problema complicado y que no es sencillo poderlo controlar.

“La plaga es un problema bastante complicado, no es algo tan sencillo de poder controlar, hay determinante sociales que puede complicar el control”, afirmó.

Detalló que esta plaga no es un problema que afecta exclusivamente al ganado bovino sino que también a otras especies.

"Pero es un tema prioritario para la Secretaría de Agricultura y para el gobierno federal y las acciones que se realizan van en torno a ello", destacó.

El funcionario señaló que en Jalisco se ha trabajado de manera importante en la detección de casos, así como en acciones de capacitación. Indicó que, si bien existen casos activos, estos son atendidos de forma oportuna y se mantienen bajo control; además, se han reforzado las labores de vigilancia.

En entrevista realizada durante la inauguración del Congreso de la Carne, en Expo Guadalajara, aseguró que se trata de un tema prioritario. Destacó que se implementan acciones para combatirlo, con atención oportuna a cada caso y la aplicación de estrategias de control necesarias.

YC