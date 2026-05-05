Pensión Bienestar 2026: Así puedes saber si cobraste los seis mil 500 pesos

El Gobierno Federal puso en marcha la dispersión correspondiente al bimestre mayo-junio 2026 de las Pensiones para el Bienestar, un operativo que se desarrolla del 4 al 27 de mayo y que contempla una inversión social superior a los 104 mil millones de pesos.

Este recurso se distribuye entre adultos mayores, personas con discapacidad y beneficiarias del programa de apoyo a madres trabajadoras en todo el país.

¿Cómo verificar si ya recibiste tu pago?

Los depósitos se realizan directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar y no es necesario retirar el dinero el mismo día , ya que permanece disponible en la cuenta.

Para confirmar si el pago ya fue depositado, las personas beneficiarias pueden consultar su saldo a través de cajeros automáticos del banco, en la aplicación móvil o acudiendo a una sucursal.

También es posible revisar el estado de cuenta en línea ingresando con CURP o usuario, validando el acceso con NIP o código de verificación, y consultando la sección de movimientos.

Ingresa a este link: www.bancodelbienestar.com.mx/Banca/BancaE/cliente?ReturnUrl=%2fBanca

En el caso de la pensión para adultos mayores —el apoyo más alto— el monto es de seis mil 400 pesos bimestrales para personas de 65 años en adelante.

Montos y programas que reciben depósito

Además de este apoyo, la Pensión Mujeres Bienestar entrega tres mil 100 pesos bimestrales a mujeres de entre 60 y 64 años, con el objetivo de fortalecer su independencia económica antes de acceder a la pensión universal.

Por su parte, la Pensión para Personas con Discapacidad otorga tres mil 300 pesos cada dos meses, mientras que el programa de Madres Trabajadoras deposita, en la mayoría de los casos, mil 650 pesos bimestrales. Todos estos apoyos siguen el mismo esquema de pago y calendario.

Calendario de pagos por apellido

La dispersión de recursos se realiza de manera escalonada con base en la letra inicial del primer apellido de cada beneficiario. El calendario oficial de mayo quedó distribuido de la siguiente forma:

A: 4 de mayo

B: 5 de mayo

C: 6 y 7 de mayo

D, E, F: 8 de mayo

G: 11 y 12 de mayo

H, I, J, K: 13 de mayo

L: 14 de mayo

M: 15 y 18 de mayo

N, Ñ, O: 19 de mayo

P, Q: 20 de mayo

R: 21 y 22 de mayo

S: 25 de mayo

T, U, V: 26 de mayo

W, X, Y, Z: 27 de mayo

Este esquema permite organizar la entrega de los apoyos y evitar aglomeraciones, asegurando que cada persona pueda disponer de su dinero en el momento que lo necesite dentro del bimestre.

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