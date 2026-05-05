Saca del paraguas, lluvias se extienden esta semana en varios Estados con vaguadas y nuevo frente frío

El arranque de mayo estará marcado por un clima cambiante en México: aunque el calor volverá a intensificarse por algunos días, no alcanzará niveles de ola de calor debido a la llegada de un nuevo frente frío, aire polar y humedad proveniente del Pacífico, factores que favorecerán lluvias en distintas regiones del país.Tras el debilitamiento del aire polar que afectó la vertiente del Golfo, aumentarán los periodos de sol y las temperaturas comenzarán a subir desde inicios de semana. Un sistema anticiclónico avanzará desde el Pacífico entre martes y miércoles, generando un repunte de calor en gran parte del territorio. Sin embargo, este episodio será de corta duración, por lo que no se considera una ola de calor. Hacia jueves y viernes, un nuevo frente frío ingresará por el norte y noreste, provocando vientos, descenso de temperaturas y precipitaciones, lo que reducirá el periodo de altas temperaturas. Las precipitaciones irán ganando presencia conforme avance la semana. Para el miércoles y jueves, con la interacción del frente frío y vaguadas, las tormentas se intensificarán en entidades del noreste, centro y oriente, incluyendo Veracruz, Puebla, Oaxaca y Chiapas, donde podrían registrarse acumulados importantes. De viernes a domingo, las lluvias persistirán especialmente en la vertiente del Golfo y regiones del centro del país, con posibilidad de tormentas más fuertes en zonas montañosas. Algunos modelos también prevén que estas condiciones se extiendan hacia el Bajío y parte del norte, aunque este escenario aún está sujeto a cambios. A mitad de semana, el calor será notable, con temperaturas que podrían alcanzar hasta 43 a 47 °C en regiones como la Huasteca. No obstante, el ingreso del frente frío ayudará a refrescar el ambiente en el noreste y posteriormente en el centro del país. Aunque el calor persistirá en varias regiones, las lluvias, tormentas eléctricas e incluso posibles granizadas contribuirán a disminuir la sensación térmica, especialmente hacia el cierre de la semana. Ante estas condiciones variables, se recomienda mantenerse atento a las actualizaciones del pronóstico y tomar precauciones tanto por altas temperaturas como por lluvias intensas. EE