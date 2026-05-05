Saca del paraguas, lluvias se extienden esta semana en varios Estados con vaguadas y nuevo frente frío

El arranque de mayo estará marcado por un clima cambiante en México: aunque el calor volverá a intensificarse por algunos días, no alcanzará niveles de ola de calor debido a la llegada de un nuevo frente frío, aire polar y humedad proveniente del Pacífico , factores que favorecerán lluvias en distintas regiones del país.

Calor breve antes de un nuevo cambio de clima

Tras el debilitamiento del aire polar que afectó la vertiente del Golfo, aumentarán los periodos de sol y las temperaturas comenzarán a subir desde inicios de semana. Un sistema anticiclónico avanzará desde el Pacífico entre martes y miércoles, generando un repunte de calor en gran parte del territorio. Sin embargo, este episodio será de corta duración, por lo que no se considera una ola de calor.

Hacia jueves y viernes, un nuevo frente frío ingresará por el norte y noreste, provocando vientos, descenso de temperaturas y precipitaciones, lo que reducirá el periodo de altas temperaturas.

Lluvias en aumento hacia el fin de semana

Las precipitaciones irán ganando presencia conforme avance la semana. Para el miércoles y jueves, con la interacción del frente frío y vaguadas, las tormentas se intensificarán en entidades del noreste, centro y oriente, incluyendo Veracruz, Puebla, Oaxaca y Chiapas , donde podrían registrarse acumulados importantes.

De viernes a domingo, las lluvias persistirán especialmente en la vertiente del Golfo y regiones del centro del país, con posibilidad de tormentas más fuertes en zonas montañosas . Algunos modelos también prevén que estas condiciones se extiendan hacia el Bajío y parte del norte, aunque este escenario aún está sujeto a cambios.

Altas temperaturas, pero con alivio por tormentas

A mitad de semana, el calor será notable, con temperaturas que podrían alcanzar hasta 43 a 47 °C en regiones como la Huasteca. No obstante, el ingreso del frente frío ayudará a refrescar el ambiente en el noreste y posteriormente en el centro del país.

Aunque el calor persistirá en varias regiones, las lluvias, tormentas eléctricas e incluso posibles granizadas contribuirán a disminuir la sensación térmica, especialmente hacia el cierre de la semana. Ante estas condiciones variables, se recomienda mantenerse atento a las actualizaciones del pronóstico y tomar precauciones tanto por altas temperaturas como por lluvias intensas.

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