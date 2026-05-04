La presencia del Gusano Barrenador del Ganado en México ha provocado pérdidas económicas superiores a los 400 millones de dólares desde noviembre del año pasado, cuando se detectó el primer caso de esta plaga, informó Jesús Brígido Coronel, presidente de la Asociación Mexicana de Productores de Carne (AMEG).

El dirigente explicó que ya suman alrededor de 15 meses con la presencia del insecto en el país, lo que ha afectado de manera directa la movilización del ganado desde los ranchos de origen hasta los centros de engorda, generando retrasos y mayores costos operativos para los productores.

De acuerdo con Coronel, uno de los principales problemas es que el traslado del ganado se ha vuelto más lento y complicado, lo que provoca mayores niveles de estrés en los animales. Esto, a su vez, impacta en su condición física y en los resultados de producción. Indicó que las pérdidas por merma han aumentado de alrededor de 10% a cerca de 18%, además de un incremento en los casos de enfermedad y mortalidad.

El dirigente señaló que el ganado es particularmente sensible al manejo constante, por lo que el estrés acumulado favorece la aparición de enfermedades que afectan su rendimiento y elevan los costos para los productores.

A esta situación se suma la suspensión de la exportación de ganado vivo hacia Estados Unidos, lo que ha representado un impacto adicional para el sector. Cada año, México exporta cerca de un millón 500 mil cabezas de ganado, por lo que la interrupción de este flujo ha obligado a los productores a enfocarse más en el mercado nacional.

Coronel advirtió que este nuevo escenario representa retos importantes, ya que los productores deben adaptarse a la demanda interna y fortalecer la producción local de becerros para su comercialización dentro del país.

Hasta la semana pasada se habían registrado más de mil 610 casos del Gusano Barrenador en el territorio nacional, con presencia en más de 24 estados. Jalisco se encuentra entre las entidades afectadas, con 76 casos activos.

Los productores mantienen la expectativa de que la puesta en marcha de una planta de producción de moscas estériles en Chiapas contribuya a combatir la plaga. Esta instalación, prevista para iniciar operaciones en julio, forma parte de las estrategias de control biológico.

La plaga afecta a ganaderos

Movilización - El Gusano Barrenador del Ganado ha provocado afectaciones significativas en la actividad ganadera del país, principalmente en los procesos de movilización y manejo de los animales. La presencia de la plaga obliga a realizar traslados más lentos y con mayores controles sanitarios, lo que incrementa los tiempos de operación y los costos para los productores.

Productividad - Uno de los principales impactos se refleja en la condición del ganado, ya que el manejo prolongado y el estrés durante el traslado generan pérdidas de peso y un mayor riesgo de enfermedades. Esto reduce el rendimiento productivo y afecta directamente la rentabilidad de las unidades de producción.

Comercialización - Además, la plaga ha complicado el comercio exterior, al limitar la exportación de ganado vivo, lo que obliga a los productores a depender en mayor medida del mercado nacional. Esta situación ha modificado la dinámica de venta y ha generado ajustes en la cadena de valor ganadera.

CT