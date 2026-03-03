Un exfuncionario del Estado de Guerrero fue detenido por estar presuntamente vinculado con el caso Ayotzinapa.

A través de su cuenta en X, el Gabinete de Seguridad de México compartió:

“En seguimiento a trabajos de investigación, elementos de @Defensamx1, @SEMAR_mx, @FGRMexico , @GN_MEXICO_ y @SSPCMexico detuvieron en Guerrero a Mauro Antonio ‘N’, quien se desempeñaba como secretario de Tránsito de Iguala y está vinculado con el caso Ayotzinapa” .

“Durante la acción se aseguraron armas, cartuchos, narcótico y equipos de comunicación. Las investigaciones continúan para garantizar que no haya impunidad” .

X / @GabSeguridadMX

En breve, más información…

OA