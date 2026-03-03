Metro CDMX: ¿habrá protesta "brazos caídos" este 3 de marzo?

El anuncio de una posible protesta con “brazos caídos” en el Sistema de Transporte Colectivo Metro quedó sin efecto luego de que la dirección del organismo y el Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo alcanzaran un acuerdo.

La medida estaba prevista para el 3 de marzo; sin embargo, tras una reunión celebrada el 28 de febrero entre representantes sindicales y autoridades del gobierno capitalino, se determinó suspenderla. Además, los trabajadores retomarán las horas extras que habían dejado de realizar desde el viernes anterior.

En un comunicado, el sindicato informó que durante el encuentro se lograron avances y que únicamente quedaron “pendientes los temas de orden laboral, mismos que estaremos tratando el próximo miércoles 04 de marzo con la Jefa de Gobierno y con el Director General de nuestro centro de trabajo”.

La organización sindical también precisó:

“A partir de este momento reanudaremos las actividades que tenemos encomendadas en las diferentes áreas de trabajo, incluyendo laborar las horas de trabajo extraordinario, además queda sin efecto el acto de protesta con brazos caídos, programado para el próximo martes 03 de marzo”.

Con este entendimiento, las labores en el Metro continuarán con normalidad mientras se desarrollan las próximas mesas de diálogo entre ambas partes.

