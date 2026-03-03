El pasaporte mexicano es un documento de viaje expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores, que sirve para comprobar la nacionalidad e identidad de los ciudadanos al momento de viajar al extranjero, y así las autoridades permitan el libre paso.El trámite de este documento debe hacerse de manera presencial y personal en los diferentes módulos de las oficinas consulares. Ahí se deben capturar los datos biométricos; fotografía, huellas dactilares, firma e iris.Por su parte, el horario de atención es de lunes a viernes, de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. Es importante destacar que se debe sacar cita previa, a través del portal oficial del Gobierno de México, https://citas.sre.gob.mx/. Asimismo, los pasaportes son entregados de 4 a 6 semanas, aproximadamente, y se dará aviso por medio del teléfono o del correo electrónico. El pasaporte se recoge de forma presencial, personal, y en caso de renovación, se debe entregar el documento anterior para cancelarlo.Estos son los costos del pasaporte mexicano según su vigencia (el pago deberá ser en pesos mexicanos):Tanto personas mayores de 60 años, personas con discapacidad y trabajadores agrícolas (con Canadá), tienen el beneficio del 50% de descuento.Además, hay que tomar en cuenta que el pasaporte con vigencia de 1 año solamente se expide a niños menores de 3 años. Las personas con discapacidad tendrán que comprobar la misma, y el pasaporte con vigencia de 10 años no aplica para trabajadores agrícolas.Para solicitar el pasaporte mexicano se necesitan los siguientes requisitos:* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03AL