El pasaporte mexicano es un documento de viaje expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores, que sirve para comprobar la nacionalidad e identidad de los ciudadanos al momento de viajar al extranjero, y así las autoridades permitan el libre paso.

El trámite de este documento debe hacerse de manera presencial y personal en los diferentes módulos de las oficinas consulares. Ahí se deben capturar los datos biométricos; fotografía, huellas dactilares, firma e iris.

Por su parte, el horario de atención es de lunes a viernes, de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. Es importante destacar que se debe sacar cita previa, a través del portal oficial del Gobierno de México, https://citas.sre.gob.mx/.

Asimismo, los pasaportes son entregados de 4 a 6 semanas, aproximadamente, y se dará aviso por medio del teléfono o del correo electrónico. El pasaporte se recoge de forma presencial, personal, y en caso de renovación, se debe entregar el documento anterior para cancelarlo.

¿Cuánto cuesta tramitar el pasaporte?

Estos son los costos del pasaporte mexicano según su vigencia (el pago deberá ser en pesos mexicanos):

1 año: 920 pesos

920 pesos 3 años: mil 795 pesos

mil 795 pesos 6 años: 2 mil 440 pesos

2 mil 440 pesos 10 años: 4 mil 280 pesos

Tanto personas mayores de 60 años, personas con discapacidad y trabajadores agrícolas (con Canadá), tienen el beneficio del 50% de descuento.

Además, hay que tomar en cuenta que el pasaporte con vigencia de 1 año solamente se expide a niños menores de 3 años. Las personas con discapacidad tendrán que comprobar la misma, y el pasaporte con vigencia de 10 años no aplica para trabajadores agrícolas.

¿Cuáles son los requisitos?

Para solicitar el pasaporte mexicano se necesitan los siguientes requisitos:

Cita previamente agendada en el portal oficial https://citas.sre.gob.mx/.

Presentar el formato OP-5 Solicitud de Pasaporte Ordinario. Puedes encontrarlo en el siguiente enlace: https://embamex.sre.gob.mx/grecia/images/consulares/PDF/1OP5.pdf.

Una de las siguientes identificaciones oficiales para comprobar la identidad: Pasaporte anterior (en caso de renovación) INE Cartilla del Servicio Militar Nacional liberada Licencia para conducir Cédula profesional Documento de identidad o pasaporte extranjero Permiso de residencia Visa de Estados Unidos tipo credencial

Comprobante del pago correspondiente.

