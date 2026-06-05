Lista de CIERRES VIALES que habrá en Guadalajara, CDMX y Monterrey por el Mundial 2026

La cuenta regresiva terminó y la fiesta del futbol internacional ya altera las dinámicas de movilidad en las tres metrópolis más importantes de la República Mexicana. Los comités organizadores locales, en coordinación directa con las secretarías de vialidad y transporte de Guadalajara, la Ciudad de México y Monterrey, implementan un agresivo plan de ordenamiento urbano de última hora para el Mundial 2026.

Esta estrategia contempla el cierre total de avenidas principales y la modificación de rutas de transporte público para garantizar la seguridad de las delegaciones de la FIFA, los turistas internacionales y las miles de aficiones locales.

El despliegue de los operativos de tránsito modificará de manera radical la rutina diaria de automovilistas y trabajadores que circulan habitualmente por las zonas aledañas a los recintos deportivos.

Para evitar el colapso de las arterias viales periféricas, las dependencias gubernamentales piden a la ciudadanía planificar sus traslados con horas de anticipación, conocer los perímetros de exclusión peatonal y optar de manera preferente por las opciones de transporte multimodal que conectan con los inmuebles mundialistas.

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Guadalajara: el cerco de movilidad en el Estadio Akron y Zapopan

En el Occidente del país, el epicentro de las restricciones vehiculares se concentra en el municipio de Zapopan, específicamente en el circuito perimetral que rodea al Estadio Guadalajara. La Secretaría de Transporte de Jalisco (Setran) y la Comisaría de la Policía Vial confirmaron el establecimiento de un cordón de seguridad que restringe el paso de vehículos sin acreditación oficial en las vialidades que conectan directamente con la zona del Bajío.

Las avenidas principales que registrarán cortes totales o parciales a la circulación son Circuito JVC, Avenida del Bajío y los accesos principales desde el Anillo Periférico Poniente. Asimismo, las gasas de incorporación de la avenida Vallarta hacia las inmediaciones del estadio permanecerán vigiladas por agentes viales de forma permanente durante los días de partido.

Las autoridades locales informan que el ingreso a la zona del Bajío se limitará exclusivamente a residentes acreditados, transporte público autorizado y unidades de emergencia, por lo que el resto del parque vehicular deberá desviarse hacia rutas alternas como la avenida Aviación, la avenida Patria o la carretera a Nogales para rodear el polígono deportivo.

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LISTA COMPLETA DE CIERRES:

Av. Juan Gil Preciado: Entre Periférico Norte y Av. Inglaterra

Anillo Periférico Norte: Entre Av. Juan Gil Preciado y Av. Vallarta

Av. Inglaterra: Entre Periférico Norte y Calz. Central

Av. Aviación: Entre Calz. Central y Anillo Periférico Sur

Anillo Periférico Sur: Entre Av. Aviación y Av. López Mateos

Av. López Mateos: Entre Periférico Sur y Periférico Norte

Periférico Norte (laterales): En tramos cercanos al recinto deportivo

Ciudad de México: cierres masivos en calzada de Tlalpan y el Estadio CDMX

La capital del país enfrenta el reto de movilidad más complejo del torneo debido a la magnitud de los flujos peatonales que acuden al histórico Estadio Ciudad de México. La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Secretaría de Movilidad (Semovi) de la Ciudad de México diseñaron un plan de contingencia ambiental y vial que abarca un radio de exclusión de varios kilómetros a la redonda del Coloso de Santa Úrsula, impactando directamente al sur de la urbe.

El operativo vial contempla el cierre de carriles laterales en la Calzada de Tlalpan, el Viaducto Tlalpan y la avenida División del Norte en los tramos más cercanos al inmueble. De igual forma, vialidades secundarias como la calzada Acoxpa, la avenida Anacahuita y el circuito de Luis Murillo sufrirán restricciones de acceso controlado para evitar que los automóviles se estacionen en la vía pública o bloqueen las rutas de evacuación.

Para contrarrestar estos bloqueos, el Gobierno de la Ciudad de México incrementará la frecuencia de paso del Tren Ligero y habilitará rutas especiales de autobuses de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) que partirán desde estaciones del Metro clave como Tasqueña y Universidad.

LISTA COMPLETA DE CIERRES:

Norte: Av. Santa Úrsula

Sur: Circuito Azteca y lateral de Anillo Periférico

Oriente: Calzada de Tlalpan, Acoxpa y Las Torres

Poniente: Av. Del Imán y Gran Sur



ACCESO LIMITADO EN:

Av. Santa Úrsula

Las Flores

Circuito Estadio Banorte

Calzada de Tlalpan

Luis Murillo

Coscomate

San Pascasio

San Alejandro

Santo Tomás

Av. Del Imán

Anillo Periférico

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Monterrey: restricciones en el Estadio y las avenidas de Guadalupe

En el norte de la República, el municipio de Guadalupe, Nuevo León, resentirá los principales cortes de circulación debido a los compromisos mundialistas asignados al Estadio Monterrey. La Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad local, en sincronía con el gobierno estatal, desplegará un estado de fuerza especial para administrar el tráfico en los corredores industriales y residenciales que cruzan la zona metropolitana de Monterrey.

Los cierres viales más significativos ocurrirán sobre la avenida Pablo Livas, la avenida Eloy Cavazos y la avenida Las Américas, vialidades que sufren de por sí una alta saturación vehicular en horas pico. Las autoridades regiomontanas prohibirán el estacionamiento en los camellones y calles aledañas a las colonias vecinas al recinto, sancionando con grúa a los infractores.

El flujo vehicular de paso será desviado hacia arterias de alta capacidad como la avenida Benito Juárez o el Boulevard Miguel de la Madrid, mientras que se reforzará la operación de la Línea 1 del Metrorrey con unidades de enlace directo hacia los accesos del estadio.

LISTA COMPLETA DE CIERRES:

La Hacienda: Av. Exposición, desde la Av. Benito Juárez.

Alameda de la Hacienda: Av. Las Torres, desde la calle 5 de mayo hasta El Rebozo, así como de lado contrario de la calle Durangueño a 5 de mayo.

Tolteca y La Quinta: Av. Nuevo León, en el tramo de Av. La Quinta hasta Tolteca, además de Pablo Livas, desde Av. La Quinta hasta Tolteca.

JM