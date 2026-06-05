Mundial 2026: Esta es la lista de los estadios más caros para consumir en la Copa del Mundo 2026

A pocos días del Mundial de la FIFA 2026, un estudio realizado por SeatPick (una plataforma tecnológica que funciona como buscador y comparador de precios de boletos de eventos) dio a conocer cuales son los estadios más con los precios más elevados.

El reporte analizó los 16 estadios anfitriones del Mundial 2026 y comparó los precios de la cerveza y comida básica. De esta forma, los aficionados podrán conocer cuales serán las sedes más costosas y más accesibles para disfrutar de los partidos.

Estadios más caros del Mundial 2026

La sede más cara de la Copa del Mundo es el Levi´s Stadium en California. La cerveza tiene un costo de 14.24 dólares y la comida alcanza hasta los 20 dólares. El segundo lugar lo ocupa MetLife Stadium, en Nueva Jersey, donde el costo de bebida y comida es de aproximadamente de 33 dólares.

En tercer lugar aparece el SoFi Stadium, otra sede en California en dónde los aficionados pueden llegar a gastar hasta 32 dólares.

Estadios en México son los más económicos

Los estadios de México aparecen como los más accesibles para los aficionados que viajarán al Mundial 2026.

El estudio señala que el Estadio Akron, en Guadalajara, sería el recinto más barato , con un costo combinado de apenas 9.77 dólares por una cerveza y una comida básica, seguido por el Estadio Azteca y el Estadio BBVA con precios de 10 y 13 dólares, respectivamente.

NG