Por la mañana de este 22 de noviembre —poco después de las 07:00 horas— se registró un accidente vehicular en la carretera Federal 45 Silao-Irapuato, a la altura de la comunidad El Espejo. El percance dejó a varias personas heridas, además de causar el fallecimiento de otras y un incendio de gran magnitud.

El accidente involucró a un camión de carga y a un autobús de transporte de personal, los cuales colisionaron por motivos que no han sido establecidos por las autoridades. No obstante, usuarios en redes señalan que todo ocurrió cuando uno de los conductores perdió el control y dañó la barra de contención central, brincando a la circulación contraria.

Tras el choque, el autobús se incendió, provocando una columna de humo visible desde varios puntos de la vía. Conductores que transitaban por el lugar notificaron a los servicios de emergencia, lo que permitió la rápida movilización de cuerpos de auxilio. A continuación te presentamos la videograbación realizada por el cuerpo de Bomberos de Silao:

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;

Los bomberos también reportaron —en horas de la mañana—, que el fuego había sido controlado, aunque todavía continuaban con las labores de enfriamiento para evitar una posible reactivación. Por su parte, personal de Protección Civil, policías y paramédicos permanecieron en el sitio para atender a las víctimas del accidente.

Hasta el momento, se ha confirmado de manera preliminar la muerte de dos personas, sin precisarse el número total de heridos, ya que continúa la revisión de las unidades involucradas y el aseguramiento del área.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO

