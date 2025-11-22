En Sinaloa, los actos delictivos continúan y este es el saldo más reciente:

En operativos efectuados en los municipios de Culiacán, Badiraguato y Mazatlán, el personal militar detuvo a un hombre armado, aseguró diez artefactos explosivos tipo cohete y siete maquinitas tragamonedas.

Durante un recorrido terrestre por el poblado de Bacacoragua, en la sierra de Badiraguato, el personal militar localizó diez artefactos explosivos tipo cohete con una longitud de 32 centímetros y cinco de diámetro.

Estos artefactos, contenían una carga emulgel y metralla de alambres para cerca, por lo que procedieron asegurarlos y aislarlos, hasta que se presentó una célula del Ejército especializada en su manejo, cuyos elementos procedieron a deshabilitarlos en un espacio abierto, alejado de pobladores.

Los elementos militares, en un recorrido de vigilancia por la colonia Hacienda de Urías, en la ciudad de Mazatlán, observaron maquinitas tragamonedas, por lo que se acercaron y preguntaron a los vecinos sobre su operación, por cuales no pudieron brindar datos sobre el propietario.

Ante el desconocimiento de la propiedad de estas siete máquinas tragamonedas, se procedió a su aseguramiento y trasladada al agente del ministerio público federal para que se investigue su procedencia.

En la capital del estado, elementos del Ejército atendieron una denuncia ciudadana, en la colonia Lázaro Cárdenas, respecto a un asalto, con las características del presunto responsable y el vehículo en el que huyo, se desplazó su búsqueda hasta lograr su ubicación.

Al ser detenido y ser sometido a una revisión, se le encontró un arma de fuego entre sus ropas, un cargador abastecido, seis teléfonos celulares, por lo que se procedió a su detención y se puso a disposición de las autoridades judiciales del estado.

Atacan a balazos tres inmuebles en diferentes colonias de Culiacán

En la capital del estado la violencia continúa con nuevos ataques a balazos de tres distintos inmuebles, uno de ellos un billar, ubicado en una segunda planta de un corredor comercial del fraccionamiento Vinoramas, en cuyos hechos una persona del sexo masculino resulto con lesiones de armas de fuego.

La Policía Municipal de Culiacán fue notificada de un ataque a balazos contra un billar de nombre "Black Ball", por lo que al presentarse encontraron a una persona tirada en el piso con una herida de bala, por lo que este, tuvo que ser auxiliado por personal de la Cruz Roja y trasladado a un hospital.

En la calle Cima Acrópolis, del fraccionamiento Alturas del Sur una casa habilitada, como una especie de minicasino clandestino, fue atacada a balazos por personas desconocidos, los cuales dañaron la fachada, puertas y ventanas, sin que se reportaran personas lesionadas.

Los vecinos del sector que escucharon varias detonaciones de armas de fuego reportaron de inmediato los sucesos a las líneas de emergencia, sin embargo, las autoridades de seguridad y del Ejército que se presentaron en el lugar no lograron detener a los presuntos responsables.

Otra de las viviendas atacadas a balazos, se ubica en la calle Águila, de la colonia Sinaloa, la cual la semana pasada sufrió una acción similar, en cuyos hechos una persona del sexo masculino falleció en un hospital al resultar herido.

En este sitio, personas que viajaban en un vehículo, luego de descender con rifles automáticos dispararon contra la fachada, puertas y ventanas y luego de retiraron del lugar, sin que ninguna autoridad llegara a tiempo para detenerlos.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA