La Comisión Nacional del Agua (Conagua) encendió las alertas máximas y marcó en el calendario el inicio oficial de la temporada de lluvias y ciclones tropicales 2026 en México. Las autoridades meteorológicas confirmaron que las precipitaciones arrancarán con fuerza el 15 de mayo en el Océano Pacífico y el 1 de junio en el Océano Atlántico.

Este anuncio detona un operativo nacional urgente para mitigar riesgos, proteger la infraestructura urbana y salvaguardar a millones de ciudadanos ante un temporal que promete superar los promedios históricos de precipitación. Los expertos advierten que las primeras tormentas aisladas ya comenzaron a golpear el centro del país desde abril, adelantando los preparativos de emergencia en múltiples municipios.

Los modelos climáticos proyectan un escenario sumamente intenso para los próximos meses, con un pico máximo de actividad pluvial que dominará agosto, septiembre y octubre. Tan solo para el mes de junio de 2026, los especialistas estiman una caída de 109.1 milímetros de agua, una cifra alarmante que rebasa por mucho el promedio histórico de 99.8 milímetros.

Además, el pronóstico oficial anticipa la formación de 18 a 21 ciclones en el Pacífico y de 11 a 15 sistemas en el Atlántico . Esta intensa actividad ciclónica exige una preparación inmediata y sin precedentes en las zonas más vulnerables del territorio nacional, ya que varios de estos fenómenos alcanzarán categorías de huracanes mayores.

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¿Qué estados recibirán el mayor impacto por las lluvias 2026?

El temporal castigará con mayor severidad a las regiones del centro, sur y oriente de la República Mexicana, donde los suelos ya resienten la humedad. Entidades como la Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Morelos, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Tabasco y la Península de Yucatán concentran la máxima atención de las autoridades de Protección Civil.

En el occidente, nuestro estado de Jalisco y el vecino Michoacán también enfrentarán tormentas severas acompañadas de granizo y descargas eléctricas . Mientras tanto, en el norte del país, Coahuila y Nuevo León mantienen una vigilancia estricta debido a la peligrosa interacción de frentes fríos tardíos con masas de aire cálido, lo que genera torbellinos y lluvias torrenciales repentinas.

¿Por qué enfrentamos este escenario extremo en 2026?

Las variaciones anómalas en la temperatura superficial del mar y la fuerte influencia de patrones climáticos globales explican la agresividad inusual de esta temporada 2026.

El calentamiento acelerado de los océanos actúa como combustible directo para la formación de nubes de gran desarrollo vertical y tormentas mucho más densas. Este fenómeno altera por completo la circulación atmosférica y genera ondas tropicales sumamente robustas que cruzan ambos océanos con rapidez.

En términos sencillos, el agua caliente del mar se evapora más rápido, creando enormes columnas de humedad que, al chocar con los vientos fríos de la atmósfera, desatan tormentas destructivas y elevan drásticamente la probabilidad de huracanes de categorías 4 y 5.

La historia reciente nos obliga a tomar este pronóstico con absoluta seriedad, pues eventos previos demostraron la implacable fuerza destructiva de la naturaleza.

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El paso devastador de los huracanes Otis y John en las costas de Guerrero dejó lecciones imborrables sobre la urgencia de anticipar los desastres y no subestimar las alertas meteorológicas. Asimismo, el año 2025 se posicionó como uno de los ciclos más lluviosos de las últimas décadas, saturando los mantos freáticos y dejando los embalses al límite de su capacidad.

Esta condición previa reduce drásticamente el margen de maniobra ante nuevas precipitaciones torrenciales, ya que la tierra no puede absorber más agua, multiplicando el riesgo de deslaves e inundaciones urbanas.

Así responde Conagua ante la amenaza del temporal 2026

Para hacer frente a este desafío monumental, Conagua desplegó un arsenal logístico que incluye mil 400 equipos especializados y brigadas de respuesta rápida distribuidas estratégicamente en todo el país.

Los 21 Centros Regionales de Atención de Emergencias operan actualmente a su máxima capacidad, equipados con plantas potabilizadoras híbridas, bombas flotantes de alta capacidad y centros de mando móviles blindados.

Las cuadrillas de limpieza ya retiraron más de 115 toneladas de basura y escombros de las infraestructuras hidráulicas principales en el Valle de México y otras zonas metropolitanas. Estas acciones preventivas buscan despejar los canales de desagüe y evitar desbordamientos catastróficos que pongan en peligro el patrimonio y la vida de las familias mexicanas.

La prevención ciudadana representa el eslabón más fuerte y decisivo para evitar tragedias durante los próximos seis meses de incesantes lluvias. Las autoridades de Protección Civil exigen a la población mantener limpias las coladeras, evitar tirar basura en las calles y preparar una mochila de emergencia que contenga documentos importantes, agua, linternas y botiquín de primeros auxilios.

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Quienes habitan en laderas de cerros, barrancas o zonas costeras deben ubicar desde hoy los refugios temporales más cercanos y trazar rutas de evacuación seguras. Resulta imperativo acatar de inmediato cualquier orden de desalojo emitida por los canales oficiales, ya que los niveles de agua pueden subir en cuestión de minutos durante una tormenta negra.

El reloj avanza rápidamente y la naturaleza no espera a nadie, por lo que cada familia mexicana debe estructurar su plan de contingencia hoy mismo. La información oportuna salva vidas, y comprender la magnitud de estos fenómenos hidrometeorológicos marca la diferencia absoluta entre la seguridad y el desastre total.

JM