La senadora morenista Lucía Trasviña Waldenrath presentó un Punto de Acuerdo ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para reforzar la protección de los datos personales de los usuarios de líneas telefónicas, tras recientes vulneraciones de seguridad derivadas del registro obligatorio de líneas móviles.

En una ficha informativa publicada en sus redes sociales, Trasviña señaló que su propuesta busca exhortar a diversas autoridades de la Administración Pública Federal a fortalecer la vigilancia, así como la supervisión y los estándares de seguridad en la información privada de los usuarios de servicios de telecomunicaciones.

La legisladora precisó que su iniciativa se fundamenta en la Constitución, la legislación vigente, criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y estándares internacionales en materia de protección de datos personales.

El registro obligatorio de líneas telefónicas inició el 9 de enero y exige que todas las líneas móviles estén asociadas a una persona física o moral, medida que el Gobierno Federal implementó para combatir delitos como extorsión, fraude y secuestro.

