SEP: 'Semilleros de honestidad' el programa que busca educar contra la corrupción

Este miércoles se echó andar el programa “Semilleros de Honestidad”, por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno dirigida por Raquel Buenrostro. El programa tiene como objetivo fomentar la honestidad y la honradez en los estudiantes de educación básica .

Alejandro Encinas, subsecretario de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, hizo énfasis en que la corrupción figura entre los tres principales problemas del país , se considera que es importante fomentar un buen ejemplo en las nuevas generaciones y que para reducir la corrupción es necesario mejorar la educación y la conciencia desde las escuelas, opinión con la que tres de cada diez personas, dijo, estarían de acuerdo.

“No podemos estar más de acuerdo con estos mexicanos, porque, efectivamente, tenemos que trabajar en el plano normativo, tener leyes fuertes, tener capacidades institucionales fuertes para hacer valer esta ley, pero la base de todo esto son los valores, y los valores se aprenden desde las primeras infancias en las escuelas” .

La generación que marcará al país

"Estamos ante la última oportunidad de llegar a una corte generacional tan numerosa de niños y niñas. Lo que hagamos o dejemos de hacer con esta generación marcará al país para las próximas décadas . Por eso nace 'Semilleros de la honestidad', porque este es el porque, este es el momento, es el aquí y el ahora para trabajar con esta generación", mencionó.

Resaltó que, si se siembran valores de honestidad, la integridad y la responsabilidad pública desde las primeras infancias, se estará formando a los ciudadanos, a las empresarias, a los servidores públicos, a los gobernantes del mañana .

Indicó que maestras y maestros representan una herramienta complementaria para acompañar el proceso de enseñanza aprendizaje y para que los profesores puedan encontrar herramientas pertinentes para inculcar valores desde las primeras infancias. "Este programa sólo funciona si maestras y maestros, autoridades educativas, madres, padres, tutores y familias, jalamos parejo y todos empujamos en la misma dirección , es una responsabilidad compartida. Porque los valores no se imponen ni tampoco se improvisan, se siembran, se cuidan, se cultivan desde temprana edad para que la corrupción nunca sea una opción, sino una convicción que acompañe a cada persona a lo largo de su vida", señaló.

Valores que se ponen en práctica

Encinas Nájera agregó que lo que se busca es sensibilizar a niñas y niños sobre la importancia de los valores para que lo reconozcan como parte de su vida cotidiana .

"Buscamos desarrollar habilidades basadas en valores que les permitan tomar decisiones responsables y convivir de manera respetuosa, fomentar el trabajo colaborativo, fomentar una cultura de paz promoviendo el diálogo y la resolución pacífica de los conflictos, formar personas íntegras que actúen con honestidad y coherencia entre lo que piensan, dicen y hacen , y, sobre todo, buscamos que los valores se viven y se practican todos los días en la escuela, en la familia y en cada espacio de la vida cotidiana. ¿Cuáles son los valores que trabajaremos? Yo diría que semilleros de la honestidad se siembra en una tierra, en un terreno muy fértil, que es la profunda reserva moral de nuestro pueblo y de nuestros pueblos originarios", acotó.

Al participar en representación del titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, la subsecretaria de Educación Básica, Noemí Juárez Pérez, aseguró que, para la Nueva Escuela Mexicana (NEM), el conocimiento es una herramienta que permite cuestionar, pero también mejorar la vida, así como promover la solidaridad, la responsabilidad, la honestidad y la corresponsabilidad social . Señaló que estos valores se inculcan desde la primera infancia y serán el cimiento de las siguientes generaciones, con el objetivo de formar una ciudadanía alejada de la corrupción.

Juárez Pérez indicó que este nuevo programa se vincula con el eje articulador del pensamiento crítico promovido por la NEM desde el nivel preescolar y destacó que Semilleros de la Honestidad está pensado, en su primera etapa, para los cuatro millones de niñas y niños a nivel nacional que cursan este nivel educativo.

Añadió que esta iniciativa se desarrollará en coordinación con maestras, maestros y cuidadores, no será solo por un año, sino que se extenderá en toda la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo , abarcando a toda la Educación Básica.

TG