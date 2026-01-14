Inflación médica en México 2026: El país con el incremento más alto a nivel global

De acuerdo con el “Informe de Tendencias de Costos Médicos 2026” México estaría registrando la inflación médica más alta a escala global, pues se estima una tasa promedio de 14.8% superando el porcentaje de 2025 que fue de 14.5%, y estando por encima de la inflación general proyectada de 3.2%.

Es por ello que el país se destaca como el mercado que ejerce más presión sobre los costos de atención médica . En 2026, Aon prevé que los costos de los planes médicos aumenten 9.8% en 2026 internacionalmente, marcando un regreso a tasas de crecimiento de un solo dígito por primera vez desde 2023.

¿Qué es lo que mantiene elevada la inflación?

La firma explicó que la tasa de tendencia médica mide el incremento anual necesario en los costos unitarios de los planes médicos patrocinados por el empleador para absorber la inflación de precios proyectada, donde el alza obedece al impacto de los avances tecnológicos, una mayor utilización de los servicios y el encarecimiento de los medicamentos recetados.

El informe advierte que, más allá del entorno macroeconómico global, las dinámicas propias del sistema de salud están manteniendo elevada la inflación médica. Entre ellas destacan el aumento en la frecuencia de uso de los servicios, la adopción de tecnologías médicas avanzadas y una mayor demanda de atención privada.

Respecto a los medicamentos y los costos de atención médica

En el frente farmacéutico, Aon subraya que los medicamentos se siguen cubriendo en México, dentro de los seguros de gastos médicos mayores, únicamente para el tratamiento de diabetes diagnosticada y el control de niveles de azúcar en sangre; los tratamientos con fines de pérdida de peso permanecen excluidos.

Según con Aon, el informe se publica en un contexto de incertidumbre económica, pero con una constante clara: los costos médicos siguen bajo una presión significativa.

El directivo informó que este encarecimiento sostenido ya se convirtió en un desafío empresarial generalizado, obligando a las organizaciones a adoptar medidas proactivas, apoyarse en análisis predictivo y aplicar estrategias innovadoras de gestión de costos para fortalecer su estrategia de beneficios en el largo plazo.

"En México, aunque vemos algunos signos de moderación en ciertos indicadores, los costos de la atención médica siguen bajo una presión significativa, muy por encima de la inflación general del país, que se proyecta en un 3.2% para 2026", dijo.

En cuanto a los padecimientos que más presionan los costos de los planes médicos en México, el reporte identifica a los trastornos musculoesqueléticos y de espalda, enfermedades gastrointestinales y accidentes.

