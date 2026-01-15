Infonavit reporta 319 mil viviendas contratadas

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) reportó la contratación de 319 mil viviendas como parte del programa Vivienda para el Bienestar, cifra que representa 27% de la meta sexenal de 1.2 millones de viviendas, informó el director general del organismo, Octavio Romero Oropeza.

El funcionario detalló que al cierre de 2024 se tenían contratadas 311 mil viviendas, a las que se sumaron 8 mil más durante enero de 2025, pese a que el programa inició formalmente en abril, tras la reforma legal del instituto. Para 2026, el Infonavit se fijó una meta de 396 mil viviendas contratadas, lo que permitiría alcanzar cerca de 700 mil al cierre de ese año, y dejar alrededor de 500 mil viviendas para el periodo 2027-2030.

Romero Oropeza señaló que los estados con mayor número de viviendas contratadas hasta ahora son Veracruz, con 40 mil; Tamaulipas, con 37 mil; Quintana Roo, con 31 mil, así como Yucatán y Tabasco, con cerca de 30 mil cada uno. Añadió que durante este año se prevé un crecimiento importante en entidades como Tamaulipas, Veracruz, Quintana Roo y Baja California.

Destacó que uno de los cambios más relevantes del Infonavit ha sido la simplificación total de los requisitos para acceder a un crédito. Explicó que se eliminó el sistema de puntos y diversos trámites, por lo que actualmente casi todos los derechohabientes que perciben entre uno y dos salarios mínimos y no cuentan con un crédito hipotecario vigente pueden acceder a financiamiento.

Añadió que el monto promedio del crédito otorgado a este sector es de 600 mil pesos, equivalente al costo de la vivienda, lo que permite a las familias adquirir una casa propia sin necesidad de endeudamiento adicional. Precisó que 85% de las viviendas ya entregadas corresponde a personas con ingresos de entre uno y 1.5 salarios mínimos.

En cuanto a la reestructuración de 4 millones 856 mil créditos considerados impagables, que anteriormente se incrementaban por ajustes ligados al salario mínimo, Romero Oropeza informó que al 31 de diciembre pasado todos quedaron saneados. Detalló que 261 mil créditos fueron liquidados, 1.1 millones recibieron reducciones inmediatas de saldo y 3.4 millones obtuvieron quitas, disminuciones en tasas de interés y mejores condiciones de pago.

Indicó que las tasas de interés se redujeron de niveles de hasta 12% a rangos de entre 3.5 y 4%, con disminuciones de saldo de hasta tres o cuatro veces. Finalmente, destacó la solidez financiera del instituto, al señalar que el Fondo de Vivienda pasó de 779 mil millones de pesos en 2024 a 892 mil millones de pesos, y que el Infonavit cuenta con casi un billón de pesos para la construcción y financiamiento de vivienda.

CT