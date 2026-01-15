Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el jueves 15 de enero de 2026

El clima en Monterrey para este jueves 15 de enero anticipa que estará con cielo claro con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 22 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 27%.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 11 grados.Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Viernes 16 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13Sábado 17 de enero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11Domingo 18 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 15 y temperatura mínima de 8Lunes 19 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 10Martes 20 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 16 y temperatura mínima de 13Miércoles 21 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 15Jueves 22 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 17Clima en Puerto Vallarta Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tlaquepaque Clima en Cancún Clima en Zapopan Clima en Mazamitla Clima en Tapalpa Clima en El Salto Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Ciudad de México Clima en Guadalajara Clima en Tonalá Clima en Chapala