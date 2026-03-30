El gobernador de Sinaloa por Morena, Rubén Rocha Moya, informó desde sus redes sociales que uno de los cuatro mineros atrapados en la mina Santa Fe, ubicada en el municipio de Rosario, ya fue rescatado.

El gobernador destacó el trabajo coordinado de 36 elementos pertenecientes a las corporaciones de la Secretaría de la Defensa (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Guardia Nacional (GN) y la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC).

Rocha Moya da a conocer el rescate del primer minero en la mina de Santa Fe, Rosario, Sinaloa. X / rochamoya_

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El compromiso del gobernador de Sinaloa

El pasado 29 de marzo, especialistas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se sumaron a las labores de rescate de los cuatro mineros atrapados; se coordina, además, a trescientos brigadistas que realizan maniobras de localización a 300 metros de profundidad en un piso lodoso.

Las autoridades federales dieron a conocer que el objetivo central de estas jornadas de trabajos las 24 horas del día es avanzar 1.5 kilómetros, sobre rampas habilitadas y asegurando galerías estratégicas para alcanzar la zona más profunda de la mina Santa Fe .

Las áreas de Geología de la empresa Industrial Minera Sinaloa supervisan de forma rigurosa cada una de las fases de excavación, en las que se cuenta con un sistema de alarma que opera durante todas las maniobras subterráneas para emitir avisos oportunos ante cualquier riesgo.

Las autoridades federales revelaron que nuevos grupos de rescatistas provenientes del estado de Chihuahua se van a sumar a las maniobras que se tienen en proceso para rescatar con vida a los cuatro mineros atrapados desde el miércoles pasado.

Finalmente, Rubén Rocha Moya declaró este lunes que "[s]e continúa sin cesar la búsqueda de los tres mineros que siguen atrapados al interior de la mina" .

Con información de SUN.

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