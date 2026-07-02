La fiebre por el Mundial 2026 ha alcanzado su punto más crítico y las autoridades estatales no están dispuestas a correr ningún riesgo de orden público. Ante el temor generalizado de que se repitan incidentes trágicos o aglomeraciones descontroladas como las ocurridas en otras regiones del país o los recientes portazos locales, el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, confirmó la implementación de un estricto blindaje de seguridad.

El plan estratégico contempla un despliegue coordinado entre elementos estatales de la Fuerza Civil y fuerzas federales de la Guardia Nacional. El objetivo primordial de esta alianza de seguridad es garantizar la integridad física de las decenas de miles de aficionados que se darán cita para ver el esperado encuentro de futbol del Mundial 2026 en las plazas públicas, evitando estampidas, conatos de bronca o accesos no autorizados en los perímetros de mayor concentración masiva.

Adiós al acceso libre: el cierre estratégico del Parque Fundidora

Una de las decisiones más drásticas y que afectará directamente el itinerario de los fanáticos regiomontanos es la modificación de los accesos a los puntos de reunión oficiales. Las autoridades determinaron que el icónico Parque Fundidora, el cual fungió previamente como sede del Fan Fest Monterrey, sufrirá un cierre parcial y restrictivo justo antes del arranque del partido de futbol.

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El ingreso al parque se bloqueará de manera definitiva a las 15:30 horas del domingo 05 de junio del 2026. A partir de ese minuto exacto, ninguna persona podrá ingresar a las instalaciones, quedando un perímetro completamente controlado por los cuerpos policiacos. Además, el mandatario estatal reveló que todos los espectáculos musicales y conciertos que se tenían programados para ese día en el recinto fueron pospuestos de manera oficial, liberando al personal de emergencias para concentrarse exclusivamente en vigilar el comportamiento de la afición.

Megapantallas y sedes alternativas para disolver la Macroplaza

Durante el encuentro previo de la Selección Nacional frente a Ecuador, la emblemática Macroplaza colapsó debido a la excesiva afluencia de fanáticos, provocando aglomeraciones que terminaron con personas lesionadas. Para evitar que la plaza central supere su capacidad máxima permitida de 50 mil asistentes, el plan actual es diversificar la oferta de entretenimiento y esparcir los puntos de reunión para alcanzar un aforo seguro de hasta 100 mil personas en toda la zona metropolitana.

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Para lograr esto de forma eficiente, el gobierno de Nuevo León instalará nuevas zonas de transmisión equipadas con pantallas gigantes en puntos neurálgicos como el Museo de Historia Mexicana, la Plaza Gastronómica y las calles aledañas al Teatro de la Ciudad. De forma simultánea, el Ejecutivo estatal entabló negociaciones de última hora con directivas deportivas y alcaldes municipales para habilitar recintos masivos de primer nivel, entre los que destacan el Estadio Universitario (casa de los Tigres en San Nicolás de los Garza), el estadio de beisbol de los Sultanes y el Estadio Monterrey ubicado en el municipio de Guadalupe.

JM