Gasolina subiría en México si persiste guerra en Medio Oriente

Aunque especialistas descartaron que México enfrente desabasto de gasolina por la guerra en Medio Oriente y el cierre del estrecho de Ormuz (por donde cruza alrededor del 20 por ciento del petróleo mundial), los precios de los combustibles, así como de otros productos y del transporte de mercancías, podrían seguir en aumento si el conflicto entre Estados, Israel e Irán se prolonga más tiempo.

Los intentos del Gobierno federal para mantener el precio del diésel y el combustible regular podrían ejercer mayor presión en las finanzas públicas y el Estado no podrá contener por más tiempo el alza en el costo, advierten.

Nadine Cortés, especialista en relaciones internacionales, explica que México no depende del estrecho para abastecer las estaciones de servicio de gasolina, sin embargo, el país enfrentará alza en precios de logística, es decir, de suministro, seguros marítimos, entre otros.

"Más allá de hablar de una crisis inmediata de abasto, yo hablaría de una presión creciente sobre el costo de la energía […]. No necesariamente faltaría gasolina mañana, pero sí puede salir más cara. Eso es lo que va a experimentar México, que ya estamos empezando a experimentar" .

Afirma que la guerra en Medio Oriente no es lejana, pues la escalada en el conflicto atenta contra "una de las arterias más sensibles del planeta": el estrecho de Ormuz. El bloqueo del corredor energético desestabiliza la economía y los mercados globales. Productos como plásticos, aluminio y chips, además de cadenas industriales, enfrentan un encarecimiento derivado del cierre por parte de Irán.

"Se encarece mover mercancías, se encarece producir insumos, sostener cadenas de valor, operar economías completas. El golpe no se queda en el sector energético: se empieza a ver en la vida cotidiana", comenta.

Asimismo, en México la guerra se resentirá en inflación, aumento en costo de vida, transporte y combustible. Las estrategias fiscales del Gobierno federal buscan resistir esta alza, anota, pero si el conflicto se prolonga, el Estado no podrá contener el incremento en los precios por más tiempo.

La académica de la Universidad Panamericana, Adriana Hernández Castro, coincide en que México no tendrá desabasto de gasolina, pero habrá encarecimiento del combustible. "No creo que el gobierno pueda sostener por mucho tiempo el precio de la gasolina.

El Gobierno federal acordó con empresarios gasolineros topar el precio de la gasolina regular y diésel en 24 y 28.5 pesos, respectivamente. El acuerdo es voluntario, pero la experta indica que en las próximas semanas podría romperse y empezarán los incrementos en centavos.

"Sí se nos irá incrementando el precio de la gasolina, precisamente porque no tenemos soberanía en cuanto a abasto de gasolina, a pesar de que somos un país petrolero […]. No creo que puedan (el Gobierno federal y empresarios) sostener el precio otro mes. Empezaremos a ver el incremento en centavos en las próximas semanas".

Presión en costos energéticos podría orillar a buscar un acuerdo de paz en la región

Por su parte, Hernández Castro menciona que el alza en los precios de productos energéticos y el costo que representa para Estados Unidos sostener una guerra en la región podrían presionar al presidente Donald Trump para buscar un cese al fuego con Irán y reabrir el estrecho de Ormuz.

Pakistán es sede de las pláticas de paz para evitar una escalada del conflicto en la región; participan Arabia Saudita, Turquía y Egipto. En tanto, Beijing e Islamabad presentaron un plan de cinco puntos para lograr un alto al fuego, la reapertura del estrecho e iniciar negociaciones de paz.

La propuesta contempla detener las hostilidades, iniciar conversaciones, garantizar la seguridad de objetivos no militares, asegurar la libre navegación y reforzar el papel de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en la resolución del conflicto.

Donald Trump anunció este martes que retirará sus fuerzas militares de Irán en dos o tres semanas, pues afirmó "lo más complicado ya está hecho. Vayan por su petróleo", instando a países dependientes del estrecho, como China, Japón y Francia, a tomar parte en la guerra. La experta señala que Estados Unidos podría comenzar a ceder en algunos puntos para lograr un acuerdo de paz en la región.

En ese sentido, Nadine Cortés expresa que la presión regional abona al cese al fuego y a buscar negociaciones entre Irán, Israel y Estados Unidos. "Hay más países que están ejerciendo presión, obviamente porque están sintiendo una afectación (en el alza en los precios). En la medida de ello, se dará este diálogo por la paz: no es la paz por la paz, es la paz por la economía" .

YC

