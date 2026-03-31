Con el alma expuesta, Ceci Patricia Flores Armenta pronunció las palabras que ninguna madre quisiera decir. Afuera de las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), en Sonora, confirmó lo que durante años temió: los restos hallados recientemente corresponden a su hijo, Marco Antonio Sauceda Rocha.

"Con el corazón destrozado… hoy tengo que dar una noticia que ninguna madre quisiera dar", expresó mientras esperaba recibir los restos. La prueba de ADN, realizada tras un complejo proceso científico, confirmó la identidad. El tiempo -dijo- no preparó su corazón para este momento.

Durante años, su nombre se convirtió en sinónimo de búsqueda, de lucha incansable en medio del dolor.

Hoy, esa lucha adquiere un significado distinto. "Hijo, nunca dejé de buscarte… nunca perdí la esperanza de encontrarte, de abrazarte otra vez. Cada día sin ti fue un dolor que no se puede explicar con palabras", compartió en un mensaje que conmovió a quienes la han acompañado en este camino.

Estado de restos encontrados en Sonora complica confirmar si son del hijo de Ceci Flores

La líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora no habló solo como activista, sino como madre.

Agradeció a las familias que, como ella, buscan a sus desaparecidos; a los medios que amplificaron su voz; y a quienes, desde distintos espacios, no la dejaron sola.

"Hoy no es un final… es un reencuentro distinto", dijo. "Lleno de dolor, pero también de amor eterno".

Marco Antonio desapareció el 4 de mayo del 2019, cuando un grupo de hombres armados irrumpieron su domicilio en Bahía de Kino y se lo llevaron junto a su hermano de 15 años, pero días después, el menor fue regresado.

La ausencia del joven provocó el nacimiento del colectivo Madres Buscadoras de Sonora que ha localizado a más de 5 mil personas desaparecidas, cientos de ellas con vida en cárceles, anexos, centros de rehabilitación, en las calles, desagües, debajo de los puentes y hasta en el desierto.

X / @CeciPatriciaF

¿Qué dice el informe oficial?

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora informó que, como resultado de una investigación de campo y un riguroso proceso de diferentes materias de Servicios Periciales, se ha logrado la identificación positiva de Marco Antonio Sauceda Rocha, hijo de la líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora.

Localización de restos en operativo de cateo

El hallazgo de los restos óseos se registró el pasado 24 de marzo de 2026, durante la ejecución de una orden de cateo autorizada por el Juez de Control en un rancho ubicado a 790 metros al norte del Ejido Salvador Alvarado, sobre la carretera 26, propiedad de un masculino ya finado, quien presuntamente participó en la desaparición de la víctima.

En dicha diligencia, encabezada por la Vicefiscal de Personas Desaparecidas y el Agente del Ministerio Público Especializado, participaron activamente elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), peritos, criminalistas, fotógrafos y antropólogos forenses.

Estas acciones se llevaron a cabo con el acompañamiento y presencia de la dirigente del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, y otros integrantes de su organización, garantizando la transparencia en la recolección de indicios, entre los que se incluyeron diversos fragmentos óseos, un teléfono celular y prendas de vestir.

Complejidad científica en la identificación genética

Tras la recuperación de los indicios, el Laboratorio de Genética Forense de la Fiscalía, el cual opera bajo normas internacionales acreditadas por la Junta Nacional de Acreditación ANSI (ANAB por sus siglas en inglés), inició un complejo trabajo de procesamiento científico.

Debido al evidente estado de degradación de los restos óseos y el impacto de la fauna local , el personal especializado aplicó protocolos de alta complejidad que incluyeron el fraccionamiento de muestras por triplicado y un tratamiento de descalcificación con EDTA para maximizar la recuperación de material biológico.

El flujo de trabajo técnico contempló etapas de digestión para la liberación de ADN, extracción automatizada, purificación y cuantificación, repitiendo los procesos en múltiples ocasiones ante la baja concentración inicial de material genético viable.

Confirmación de identidad mediante confronta familiar

Para obtener el perfil definitivo, se aplicaron técnicas de concentración y evaporación, así como la utilización de tres químicas de amplificación distintas, incluyendo kits diseñados específicamente para muestras con alto índice de degradación y baja sensibilidad.

Este esfuerzo científico y tecnológico permitió obtener un perfil genético compuesto de un individuo del sexo masculino, el cual fue confrontado con las muestras biológicas del grupo familiar integrado por la madre e hijos de la persona desaparecida, lo que arrojó un resultado coincidente que confirma la identidad de la víctima.

Avances en la investigación y personas de interés

La investigación de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal sugiere que el sitio del hallazgo, donde además fueron recuperados 11 casquillos de diversos calibres , era propiedad de un individuo ya fallecido, a quien se señala presuntamente como uno de los responsables de la privación ilegal de la libertad de la víctima.

En este sentido, cabe señalar que ya se tiene identificadas a ocho personas de interés, quienes enfrentarán los debidos procesos penales como probables responsables de los hechos que llevaron al fallecimiento del perjudicado.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora continuará con las diligencias necesarias para la total integración de la carpeta de investigación y la determinación de las responsabilidades legales que correspondan, manteniendo siempre el acompañamiento institucional a las víctimas indirectas en este proceso.

EE