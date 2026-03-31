Donald Trump da FECHA para el fin de la guerra en Irán: "Proteger Ormuz no es asunto nuestro"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estalló en contra de los aliados que no están dispuestos a hacer más para apoyar la campaña militar estadounidense contra Irán, diciéndoles que "vayan a conseguir su propio petróleo" mientras el conflicto en Oriente Medio y el cierre del estrecho de Ormuz hacían que el precio promedio de la gasolina en Estados Unidos subiera por encima de 4 dólares por galón, su precio más alto en el 2026.

¿Cuándo podría terminar la guerra en Irán, según Trump?

Horas después, Trump dijo que proteger el estrecho "no es asunto nuestro" , y calculó que Estados Unidos terminará de atacar a Irán en dos o tres semanas. Añadió que Estados Unidos "no tendrá nada que ver con" lo que ocurra en el estrecho", y manifestó ante reporteros que la responsabilidad de mantener abierta la vital vía marítima recaerá en los países que dependen de ella. "No hay razón para que nosotros hagamos esto", aseveró.

"Eso no es asunto nuestro. Eso será para Francia. Eso será para quien esté usando el estrecho", indicó Trump después de firmar una orden ejecutiva que pretende restringir el voto por correo.

Esta explosiva declaración se produjo después de que Estados Unidos atacara la ciudad iraní de Isfahán, provocando una enorme bola de fuego en el aire, y de que Teherán atacara un barco petrolero kuwaití en el golfo Pérsico.

Los ataques reflejaban la intensidad de la guerra más de un mes después de que Estados Unidos e Israel lanzaron sus primeros ataques. El conflicto ha dejado más de tres mil muertos y causado importantes interrupciones en el suministro mundial de petróleo y gas natural , sacudiendo los mercados globales y elevando el costo de muchos productos básicos.

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Trump, quien oscila entre insistir en que hay avances en las conversaciones diplomáticas con Irán y amenazar con ampliar la guerra, había compartido previamente imágenes del ataque en Isfahán.

¿Por qué la situación en el estrecho de Ormuz afectó a Estados Unidos?

El control de Irán sobre el estrecho de Ormuz, la vía marítima que conduce fuera del golfo Pérsico y por la que se transporta una quinta parte del petróleo mundial en tiempos de paz, ha impulsado los precios globales del crudo, al igual que los ataques de Teherán contra infraestructura energética regional.

El precio spot del crudo Brent, el referente internacional, rondaba los 107 dólares por barril el martes, un alza de más del 45% desde que comenzó la guerra el 28 de febrero.

JM

