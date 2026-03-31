¿Sin plan en Semana Santa? Visita los 4 centros vacacionales del IMSS

El periodo vacacional de Semana Santa ha comenzado el pasado lunes 30 de marzo, y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), mediante un comunicado, invita a toda la población derechohabiente y al público en general a que visiten sus Centros Vacacionales durante estos días, en la que hay una gran variedad de servicios que promueven la convivencia, el descanso y la recreación en entornos seguros y accesibles para toda la familia.

El instituto informó que cuenta con cuatro Centros Vacacionales: Oaxtepec (en Morelos), Atlixco-Metepec (en Puebla), La Trinidad y Malintzi (ambos en Tlaxcala), los cuales ofrecen diferentes opciones de h ospedaje, áreas de campamento, balnearios, actividades deportivas y recreativas, así como amplios espacios naturales que permiten a las familias disfrutar de días de esparcimiento en este periodo de asueto.

Detalló que, en conjunto, estas instalaciones tienen capacidad para recibir a miles de visitantes, tanto en habitaciones como en zonas de campamento y áreas recreativas, lo que permite atender una alta afluencia durante temporadas vacacionales como Semana Santa.

Captura de pantalla/IMSS Gobierno de México

En ese sentido, precisó que el Centro Vacacional Oaxtepec dispone de 368 unidades de hospedaje entre hoteles, cabañas y casas, con capacidad para albergar a mil 586 personas, además de un área de campamento para cuatro mil visitantes, mientras que Atlixco-Metepec cuenta con 206 habitaciones en hoteles y villas, con capacidad para 485 personas y zona de campamento para 600 visitantes.

En el caso del Centro Vacacional La Trinidad, señaló que ofrece 112 habitaciones con capacidad para 360 personas, así como espacio de campamento para mil 200 visitantes; mientras que Malintzi dispone de 46 cabañas tipo inglés con capacidad para 269 personas y área de campamento para 600 personas.

¿Qué actividades puedes realizar en los Centros Vacacionales?

El IMSS destacó que entre las principales actividades que se pueden hacer se encuentran el uso de albercas y balnearios, campamento, caminatas en áreas naturales, actividades deportivas y recreativas, así como espacios diseñados para la convivencia familiar y el descanso en contacto con la naturaleza.

Además mantiene la opción de ingreso con perros de compañía en habitaciones designadas en algunos Centros Vacacionales, con excepción de Malintzi, bajo lineamientos específicos que garantizan la seguridad de los visitantes.

¿Cuáles son los requisitos para los Centros Vacacionales?

Los requisitos para ingresar a estas instalaciones son el pago de una cuota de recuperación, portar cartilla de vacunación vigente, uso de correa en todo momento y la responsabilidad de los propietarios en el cuidado y limpieza de sus mascotas.

Asimismo, el instituto enfatizó que mantiene durante 2026 sus cuotas de recuperación y esquemas de descuento en acceso y hospedaje, principalmente para derechohabientes, personas adultas mayores y trabajadores del IMSS, como parte de su estrategia para facilitar el acceso a opciones de esparcimiento y bienestar durante fines de semana, puentes y periodos vacacionales.

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KR