Petróleo mexicano supera los 100 dólares en medio de tensión en Medio Oriente

El precio del barril de petróleo mexicano superó este viernes la barrera de los 100 dólares, ubicándose por segundo día consecutivo por encima del crudo de Estados Unidos.

El alza en los precios del petróleo responde a la escalada del conflicto armado en Medio Oriente, así como al cierre del estrecho de Ormuz.

En este contexto, Israel llevó a cabo bombardeos contra instalaciones nucleares y del sector siderúrgico en Irán, país que respondió con ataques en distintas zonas del Golfo Pérsico.

De manera paralela, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidió ampliar el plazo concedido a Irán para permitir la reapertura del estrecho de Ormuz, mientras se mantiene la advertencia de posibles ataques contra su infraestructura energética.

Importancia del estrecho de Ormuz en el mercado petrolero global

El estrecho de Ormuz constituye una vía marítima esencial ubicada entre Irán y Omán, que enlaza el Golfo Pérsico con el Océano Índico. Este paso es considerado el principal punto crítico para el flujo de hidrocarburos a nivel mundial, ya que por él transita cerca del 20% del petróleo que se consume globalmente.

Cualquier interrupción en esta ruta —como la derivada de recientes tensiones entre Irán, Israel y Estados Unidos— puede detener una quinta parte del abastecimiento mundial, provocando efectos inmediatos y significativos tanto en los precios internacionales del crudo como en las cadenas de suministro a escala global.

Crudo mexicano alcanza máximo desde 2022 y mantiene tendencia al alza

Petróleos Mexicanos dio a conocer que exportó hoy el barril de crudo en 100.01 dólares y es la primera vez que supera esta marca desde el 4 de julio de 2022, meses después de la invasión de Rusia en Ucrania, que sigue vigente.

Los registros del Banco de México muestran que el hidrocarburo nacional acumula un repunte de 86.5% o 46.39 dólares en lo que va de 2026.

Por segundo día consecutivo, la Mezcla Mexicana de Exportación superó al petróleo estadounidense, su principal referencia y conocido como West Texas Intermediate (WTI), cuya cotización finalizó la semana en 99.64 dólares.

El barril que se extrae del mar del Norte, conocido como Brent y referencia en los mercados europeos, se disparó a 105.32 dólares.



YC