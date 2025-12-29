Gas LP: Este es el precio oficial para recibir el Año Nuevo 2026, según la CNE

Durante la semana del 28 de diciembre de 2025 al 3 de enero de 2026, el precio del Gas LP en México se ubica, en términos generales, entre 17 y 22 pesos por kilogramo en la mayoría del país. En su venta por litro, los costos oscilan entre 10 y 11 pesos, de acuerdo con la región.

Las autoridades recuerdan que el precio del Gas LP no es uniforme a nivel nacional, ya que cada zona del país cuenta con tarifas específicas establecidas conforme a sus condiciones de distribución.

¿Dónde se vende más barato el Gas LP?

Entre las regiones con los precios más bajos destaca Zaragoza, Coahuila, donde el kilogramo se comercializa en 17.08 pesos y el litro en 9.22 pesos. Le sigue el municipio de Guerrero, también en Coahuila, con un costo de 17.27 pesos por kilogramo y 9.33 pesos por litro.

Otros municipios con tarifas accesibles son Juárez, Chihuahua, con 17.45 pesos por kilogramo y 9.42 pesos por litro, así como Ascensión, Chihuahua, donde el precio alcanza los 17.89 pesos por kilogramo y 9.66 pesos por litro.

¿Dónde es más caro el Gas LP en México?

En contraste, uno de los precios más elevados se registra en Comondú, Baja California Sur, donde el kilogramo llega a 22.77 pesos y el litro a 12.30 pesos. A esta zona le siguen Los Cabos, Baja California Sur, con 22.58 pesos por kilogramo y 12.19 pesos por litro; Angostura, Sinaloa, con 22.40 pesos por kilogramo y 12.10 pesos por litro; y La Paz, Baja California Sur, donde el costo es de 21.89 pesos por kilogramo y 11.82 pesos por litro.

Tarifas en CDMX y Estado de México

En la Ciudad de México, el Gas LP se mantiene en 19.64 pesos por kilogramo y 10.61 pesos por litro, sin cambios respecto a la semana anterior. En el Estado de México, los precios se encuentran en rangos similares, aunque pueden variar según el municipio.

Tarifas en Guadalajara y Monterrey

En la Zona Metropolitana de Guadalajara, el precio vigente es de 19.52 pesos por kilogramo y 10.54 pesos por litro. En Monterrey, Nuevo León, el Gas LP se vende en 19.45 pesos por kilogramo y 10.50 pesos por litro.

Estos precios reflejan una estabilidad general en el mercado del Gas LP al cierre de 2025 e inicio de 2026, aunque se recomienda a los consumidores verificar las tarifas específicas en su localidad.

