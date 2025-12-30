El día de ayer, a través de una publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) canceló oficialmente el cargo del empresario mexicano Raúl Rocha Cantú, quien estaba adscrito como Cónsul Honorario en Guatemala.

La decisión se oficializó tras la autorización de Roberto Velasco, encargado del Despacho de la SRE, tal y como fue publicado este lunes 29 de diciembre con las siguientes palabras:

“En virtud de que el Gobierno de la República de Guatemala dio por terminadas las funciones que venía ejerciendo el señor Raúl Rocha Cantú, se dispuso la cancelación del EXEQUÁTUR NÚMERO CUATRO que el veintitrés de junio de dos mil veintidós se había otorgado a la persona citada”, señala la SRE en el DOF.

Con respecto a la situación legal de Rocha Cantú, el empresario presentó un amparo para impugnar la revocación que realizó la Fiscalía General de la República (FGR) al criterio de oportunidad que le había sido otorgado al presidente de la Organización de Miss Universo.

No obstante, el Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en Nuevo León dispuso que existen dudas sobre la legalidad y justificación de la medida adoptada por la Fiscalía. Por ello, por ahora, la revocación no ha tenido efecto mientras se continúa analizando el caso.

Mientras tanto, a través de redes sociales se compartió una imagen en la que aparece Rocha Cantú en un restaurante de París supuestamente tomada luego de que se señalara al empresario por cargos de delincuencia organizada y huachicol, tan solo unos días después de la celebración de Miss Universo.

Hasta el momento ni Rocha Cantú ni la Organización de Miss Universo se han posicionado respecto al hecho.

