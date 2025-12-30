México queda fuera del Top-10 de las mejores cocinas de Taste Atlas

La comida mexicana, considerada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco, recibió un inesperado revés en el escenario internacional. En la más reciente lista del portal Taste Atlas que evaluó la mejor gastronomía del mundo en el periodo 2025-2026, México quedó fuera del Top-10, bajando hasta la posición número 11.

Este ranking, que suele ser dominado por la riqueza de los sabores nacionales, ha generado comentarios y todo tipo de reacciones, especialmente al ver a países poco comunes en la parte alta del listado donde suele ubicarse México.

El Top-10 de las mejores cocinas de Taste Atlas 2025-2026

Este es el listado oficial que presentó Taste Atlas para este año:

Italia Japón Grecia Portugal China Indonesia Francia España Perú Turquía

¿Por qué México bajó al puesto 11?

A diferencia de otros años donde México peleaba el podio, la caída se debe a la metodología que utiliza Taste Atlas para evaluar la comida, ya que el portal web promedia las calificaciones de miles de usuarios sobre platillos e ingredientes específicos.

Aunque México posee algunos de los platillos con mejor puntuación del mundo (como la Cochinita Pibil o las Carnitas), el promedio general se vio afectado por las críticas negativas a ciertos platillos tradicionales que no suelen ser del gusto del paladar extranjero.

Los "embajadores" que mantuvieron a México en la pelea

A pesar de no estar en el Top-10, México destaca en categorías individuales:

Mejor comida callejera: Los tacos al pastor y las quesabirrias siguen en los primeros puestos.

Ingredientes: El queso Oaxaca y la vainilla de Chinantla fueron reconocidos por su calidad y sabor.

Restaurantes: El Mural de los Poblanos (Puebla), Café de Tacuba (CDMX), Caesar's (Tijuana) y Prendes (CDMX), aparecen como paradas obligatorias.

@TasteAtlas 100 Best Cuisines in the World in 2025.



(Methodology: Based on 590,228 valid ratings for 18,912 foods in our database, these cuisines have earned the highest average scores.) pic.twitter.com/kSGPlRwm8W— TasteAtlas (@TasteAtlas) December 14, 2025

