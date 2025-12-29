Tarjeta del Bienestar: la nueva advertencia del NIP para los beneficiarios 2026

Como parte de una estrategia para prevenir fraudes y garantizar que los tarjetahabientes puedan disponer de su dinero de forma segura, la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel, señaló que las personas que reciban su Tarjeta del Bienestar en 2026 deberán cambiar lo antes posible su Número de Identificación Personal (NIP).

El NIP es uno de los elementos fundamentales de cualquier tarjeta bancaria, ya que permite realizar operaciones y acceder a los recursos disponibles. En el caso de la Tarjeta del Bienestar, este código es indispensable para cobrar los depósitos de los apoyos sociales a los que esté inscrito cada beneficiario.

Al momento de la entrega, la tarjeta cuenta con un NIP predeterminado. Sin embargo, de acuerdo con las autoridades, muchas personas no lo modifican e incluso lo comparten con familiares o personas de confianza, lo que representa un riesgo , ya que facilita el robo de recursos.

Por ello, la Secretaría del Bienestar hizo un llamado a los actuales beneficiarios y a quienes recibirán su tarjeta el próximo año para que cambien su NIP por un nuevo código de seguridad y eviten compartirlo con terceros.

El objetivo es que adultos mayores, madres y padres de familia, así como el resto de las personas beneficiarias, puedan utilizar su tarjeta de manera correcta y con la certeza de que solo ellos tienen acceso a los depósitos que reciben a lo largo del año.

¿Cómo cambiar el NIP de mi Tarjeta del Bienestar?

Para modificar el NIP, es posible acudir a los cajeros automáticos del Banco del Bienestar o solicitar el trámite directamente en ventanilla.

Desde cajeros automáticos

Introduce tu tarjeta del Banco del Bienestar y selecciona la opción “Cambio de NIP”.

Ingresa tu nuevo código de cuatro dígitos y confirma la operación.

En ventanilla

Acude a cualquier sucursal del Banco del Bienestar y solicita a un asesor la actualización de tu NIP.

Especialistas en seguridad financiera recomiendan cambiar el NIP al menos una vez al año como medida preventiva para reducir riesgos de fraude.

Con este sencillo proceso puedes proteger tu cuenta y tu dinero, ya que cambiar el NIP no es solo un trámite, sino una acción de seguridad que garantiza el acceso confiable a los apoyos y ayuda a prevenir fraudes.

