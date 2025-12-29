El Instituto Nacional Electoral (INE) dio a conocer los avances de un proyecto enfocado en la identificación digital, cuyo objetivo es que la ciudadanía pueda contar con una representación electrónica de su credencial para votar en el teléfono celular. No obstante, el organismo ha sido claro en un aspecto fundamental: esta iniciativa no reemplazará la credencial física, sino que funcionará únicamente como un complemento.

De acuerdo con el propio INE, esta propuesta forma parte de la Estrategia de Transformación Digital del Registro Federal de Electores y busca incorporar herramientas tecnológicas que acompañen al documento tradicional, sin sustituirlo ni restarle validez legal.

La llamada credencial del INE en el celular consiste en un esquema de identificación digital complementaria. Se trata de una extensión tecnológica vinculada directamente a la credencial física vigente, que permitirá contar con una representación electrónica asociada a la identidad de la persona titular. No es una credencial digital independiente ni un documento autónomo con validez propia.

El Instituto también aclaró que las aplicaciones oficiales existentes, como Valida INE QR, no deben confundirse con una credencial digital. Según información publicada en el portal oficial de Central Electoral, estas herramientas móviles únicamente sirven para verificar los datos contenidos en la credencial física mediante la lectura de códigos QR. En ningún caso generan, emiten o sustituyen una identificación oficial digital.

Importante aclaración del INE

INE

En cuanto al trámite, el INE precisó que cualquier acceso a una versión digital o complementaria de la credencial dependerá necesariamente de contar primero con la credencial física vigente. Este documento debe obtenerse, como hasta ahora, en un Módulo de Atención Ciudadana, mediante el proceso habitual que incluye agendar o acudir a una cita, presentar la documentación requerida, asistir al módulo y recoger la credencial una vez que ha sido procesada.

En ese sentido, no existe ni se contempla un trámite independiente para obtener una “credencial digital” por separado. La digitalización está pensada como un recurso adicional que se habilitará únicamente cuando la identificación física ya exista y esté correctamente vinculada a su titular.

INE

Respecto al uso de aplicaciones móviles, el INE reiteró que estas funcionan solo como herramientas de apoyo tecnológico. Permiten consultar la vigencia y certificación de la credencial física, pero no tienen validez como documento de identificación por sí mismas. Esta precisión, hecha por el propio organismo electoral, busca evitar confusiones entre verificación de datos e identidad digital oficial.

En materia de seguridad y protección de datos personales, el INE explicó que la digitalización de sus servicios tiene como finalidad ofrecer mecanismos de identificación electrónica más seguros, confiables y flexibles. Así lo establece el “Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba la Estrategia de Transformación Digital del Registro Federal de Electores”.

El enfoque del proyecto prioriza el fortalecimiento de los controles de identificación, garantizando que la persona que accede a los servicios sea efectivamente quien figura en el Padrón Electoral. Todo ello se plantea sin eliminar ni sustituir los mecanismos físicos tradicionales que actualmente respaldan la credencial para votar.

BB