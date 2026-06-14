Videos difundidos en redes sociales muestran el momento exacto en que ocurrió el aparatoso accidente entre un camión de pasajeros y un microbús sobre la autopista México-Pachuca, percance que dejó un saldo de 14 personas lesionadas en el municipio de Tlalnepantla, Estado de México.

Las imágenes evidencian cómo la unidad de transporte público impacta por detrás a un microbús que circulaba por la vialidad, provocando que este último perdiera estabilidad y terminara volcado sobre uno de sus costados.

El microbús terminó volcado tras el impacto

De acuerdo con los reportes preliminares, el camión involucrado cubría la ruta Villa de la Laguna-Indios Verdes cuando chocó contra una unidad de la Ruta 18.

La fuerza del impacto provocó que el microbús saliera de control y volcara, mientras que el camión avanzó varios metros antes de detener completamente su marcha. El accidente generó una intensa movilización de cuerpos de emergencia y afectaciones al tránsito en la zona.

Así fue el accidente entre un camión de transporte público y un microbús en la México - Pachuca que dejó 14 personas lesionadas.



El conductor del camión tiene 22 años.



Usuarios señalaron que iba a exceso de velocidad.#Edoméx pic.twitter.com/Vh45woLlM9 — gizelaglp (@gizelaglp) June 14, 2026

Hay 14 personas lesionadas

Tras recibir el reporte del percance, paramédicos, elementos de Protección Civil y personal de emergencia acudieron al sitio para brindar atención a los pasajeros afectados.

Las autoridades informaron que 14 personas resultaron lesionadas, entre ellas un menor de edad. La mayoría recibió atención médica en el lugar del accidente, mientras que tres personas requirieron ser trasladadas a un hospital para una valoración más especializada debido a la gravedad de sus lesiones.

�� Volcadura de microbús en la México-Pachuca, a la altura de Av. San José, en #Tlalnepantla.



Protección Civil, Bomberos, Guardia Nacional y Policía atienden la emergencia.



Al menos 15 personas lesionadas.



Fuerte afectación vial con dirección a la #CDMX.#HalcónOnce ⚡️�� pic.twitter.com/nntS8FG167 — Halcon (@HalconOnce) June 14, 2026

Identifican al conductor del camión

Información oficial señala que la unidad presuntamente responsable era conducida por Diego “N”, de 22 años de edad. Las autoridades correspondientes ya realizan las investigaciones para determinar las causas exactas del accidente y deslindar responsabilidades.

El video del percance se ha convertido en una pieza clave para esclarecer la mecánica de los hechos, mientras continúan las indagatorias sobre este accidente que pudo haber tenido consecuencias aún más graves para los pasajeros involucrados.

�� Microbús de transporte público quedó completamente destrozado tras volcarse sobre la autopista México-Pachuca con dirección a la CDMX.



Equipos de emergencia trabajan en el rescate y traslado de los heridos. Se reportan al menos 15 personas lesionadas, algunas de gravedad.… pic.twitter.com/daPbbxpl2h — LuisCardenasMX (@LuisCardenasMx) June 14, 2026

�� #LoÚltimo | Fuerte accidente en la México-Pachuca

Un microbús volcó sobre la autopista México-Pachuca, con dirección a la CDMX, a la altura de San Juanito.



Cuerpos de emergencia laboran en la zona y, de manera preliminar, se reportan más de 10 personas lesionadas.



Toma… pic.twitter.com/1uIdbFCE4H — El Gráfico (@elgmx) June 14, 2026

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