De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional la corriente en chorro subtropical y una vaguada en altura sobre el noroeste y norte del país, en interacción con inestabilidad atmosférica y la aproximación de un nuevo frente frío a la frontera norte de México, ocasionarán rachas de viento, lluvias y chubascos con descargas eléctricas en las regiones mencionadas, además de lluvias puntuales fuertes en Chihuahua.

Así mismo, canales de baja presión sobre el interior del país, originarán lluvias aisladas y chubascos dispersos en estados del norte, occidente y centro de México, además de lluvias puntuales fuertes en Michoacán. Un anticiclón en niveles medios de la atmósfera sobre la mayor parte del territorio nacional, mantendrá baja probabilidad de lluvia en regiones de la Mesa del Norte, Mesa Central y el noreste mexicano.

Para la mañana de este jueves se esperan temperaturas mínimas de - 5 a 0 grados Celsius en zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango y Estado de México, y de 0 a 5 grados en zonas serranas de Sonora, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Debido a las bajas temperaturas se recomienda a la población tomar medidas preventivas como abrigarse e hidratarse adecuadamente, evitar cambios bruscos de temperatura, poner especial atención a enfermos crónicos, niños y adultos mayores, por lo que se exhorta a la población a atender los avisos del SMN, de la Conagua, y seguir las recomendaciones de las autoridades estatales y de Protección Civil.

Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy 23 de octubre de 2025:

Temperaturas mínimas de - 5 a 0 °C: zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango y Estado de México.

zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango y Estado de México. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Sonora, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

