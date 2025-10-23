Sheinbaum asegura que NO habrá más impuestos en el 2026

La Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que no se contemplan nuevos impuestos para los contribuyentes en el año 2026, y precisó que únicamente se realizarán ajustes y actualizaciones en algunos rubros fiscales.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la Mandataria explicó: “No hay impuestos a los contribuyentes, más impuestos no hay. Se le está cobrando a los bancos sobre lo que no, lo que estaban acostumbrados a deducir del Fobaproa, del IPAB. Entonces, se está cobrando a los bancos”.

Sheinbaum detalló que estos cambios incluyen pequeñas modificaciones en ciertas cuotas, como las relacionadas con migración y el cobro a visitantes extranjeros. “Hay una actualización en algunos impuestos que no habían existido, como, por ejemplo, las cuotas de migración, es muy poco, en realidad. Para visitantes extranjeros, también hay una actualización, que en realidad es muy poca comparado con el costo de un boleto de avión, por ejemplo”, puntualizó.

Asimismo, recordó que el único incremento significativo será en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicado a los refrescos y bebidas azucaradas, aunque aclaró que dicha medida no tiene fines recaudatorios.

“¿Qué orientamos nosotros para que no afecte tu bolsillo? En vez de comprar 30 latas de refresco en un mes, compra 29. Esto te va a ayudar a tu salud y no vas a pagar más impuesto”, expresó la Mandataria. Agregó que el objetivo es fomentar hábitos más saludables entre la población:

“Por eso decimos que no es recaudatorio, sino es una orientación a la población de que con el mismo recurso que tú hoy utilizas para comprar bebidas azucaradas, pues utilizas ese mismo recurso, solamente que compres menos y te va a beneficiar a tu salud”.

Finalmente, Sheinbaum subrayó que las medidas anunciadas no representan un impacto negativo para la ciudadanía. “En realidad no hay nada que afecte a la población, más que lo que representa el aumento a la inflación, que normalmente se hace todos los años”, concluyó.

Con información de SUN

BB