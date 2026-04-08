Frente Frío 44 ya tiene fecha de entrada, estos serán los Estados afectados

El clima en México volverá a mostrar contrastes en los próximos días. Mientras algunas regiones enfrentarán lluvias intensas y fuertes rachas de viento ocasionadas por el nuevo Frente Frío número 44, otras seguirán bajo condiciones de calor extremo, de acuerdo con el pronóstico más reciente del Servicio Meteorológico Nacional.

Según el organismo, entre el jueves 9 y el sábado 11 de abril, diversos sistemas atmosféricos impactarán al país. Para el jueves, una vaguada en altura se desplazará sobre el norte y noreste del territorio nacional, lo que, en combinación con divergencia en niveles altos de la atmósfera, provocará vientos intensos, chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en esas regiones.

Al mismo tiempo, canales de baja presión en el occidente y sureste, junto con el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico y el golfo de México, favorecerán lluvias con descargas eléctricas e incluso posible caída de granizo en entidades del centro, oriente, sur y sureste del país.

Llega el Frente Frío número 44 a México

Para el viernes 10 de abril y sábado 11 de abril , el panorama se intensificará con la llegada del Frente Frío número 44, que ingresará por el noroeste de México, este sistema interactuará con una vaguada en altura y la corriente en chorro subtropical, generando descenso de temperatura, fuertes rachas de viento, así como chubascos y lluvias puntuales en esa región y en la Mesa del Norte.

En paralelo, persistirán las condiciones para lluvias en el resto del país debido a la combinación de canales de baja presión, humedad y divergencia, lo que mantendrá precipitaciones con actividad eléctrica en el centro, oriente, sur y sureste del territorio nacional.

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Estados que serán afectados por el Frente Frío número 44

Para el sábado 11 de abril el Frente Frío número 44 afectará a las siguientes entidades de esta forma:

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California, Chihuahua, Coahuila, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Sonora, Nuevo León, Tamaulipas, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Durango, Zacatecas, Michoacán, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Viento de componente norte de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas); de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Veracruz (sur), Tabasco y

Viento de componente norte de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas); de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Veracruz (sur), Tabasco y Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua y Durango.

Viento de componente sur de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Zacatecas.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: San Luis Potosí, Aguascalientes Colima, Michoacán, Guerrero, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Guerrero, Yucatán y Quintana Roo (norte).

Mar de fondo con oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costa occidental de Baja California Sur, costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costa de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Sonora y Estado de México.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Puebla.

Pese a este escenario, el calor no dará tregua. El Servicio Meteorológico Nacional prevé que continúe la onda de calor en zonas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Puebla, Oaxaca y Chiapas, con temperaturas elevadas que contrastarán con las lluvias y el descenso térmico en otras regiones.

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