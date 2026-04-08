Mineros de Sinaloa: ¿Cuántas horas estuvo atrapado Francisco Zapata Nájera?

La tarde de ayer, la Coordinación Nacional de Protección Civil del Gobierno de México informó la localización con vida de Francisco Zapata Nájera, uno de los hombres que quedó atrapado tras el colapso de una presa de jales en la mina Santa Fe, ubicada en el municipio de El Rosario, en Sinaloa.

El hallazgo ocurrió luego de la localización y rescate con vida de José Alejandro Cástulo Colín, de 44 años, el pasado 30 de marzo, otro de los cuatro mineros que quedaron atrapados.

¿Qué pasó en la mina de Santa Fe, Sinaloa?

El pasado 26 de marzo, las autoridades reportaron un incidente registrado el día anterior, que ocurrió debido al colapso de una presa de jales en la mina, en la que se encontraban 25 trabajadores de una cuadrilla realizando excavaciones.

De ese grupo, 21 lograron salir ilesos por sus propios medios, mientras que cuatro personas quedaron atrapadas.

Tras este hecho, se desplegó un intenso operativo de rescate en el que participan agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), de la Secretaría de Marina (Semar), de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), junto con autoridades de Sinaloa, la brigada USAR y personal de la empresa Industrial Minera Sinaloa.

¿Cuánto tiempo tardaron en encontrar a Francisco Zapata Nájera?

Tras el incidente en la mina, Francisco Zapata Nájera permaneció casi dos semanas sin ser localizado por las brigadas de rescate. De acuerdo con lo informado por las autoridades, el trabajador, de 42 años, fue encontrado tras más de 312 horas de labores ininterrumpidas.

El hallazgo ocurrió a las 13:50 horas (local) de ayer, martes 7 de abril, y de inmediato se activaron los protocolos para su extracción segura. Esta mañana se informó que se mantenía la operación de bombeo para reducir el nivel del agua en la zona donde se encontraba el minero, con el fin de facilitar su rescate.

Como resultado de estos trabajos, tras 14 días de labores continuas, hace unos momentos se informó que el minero finalmente fue rescatado y trasladado en un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana a Mazatlán para recibir atención médica.

Previo a su traslado, Zapata Nájera recibió una valoración médica en el interior de la mina como parte de los protocolos de seguridad activados por las brigadas de emergencia.

Localizan a tercer minero atrapado en Sinaloa sin vida

Esta mañana, las autoridades confirmaron la localización del tercer trabajador atrapado, quien fue encontrado sin vida, mientras continúan las labores para encontrar al último minero.

Tras el hallazgo, se realizaron los procedimientos técnicos para la recuperación, y la Fiscalía General del Estado de Sinaloa inició las diligencias correspondientes para su traslado a la unidad forense, donde se realizarán las pruebas necesarias para su identificación.

El equipo técnico y humano mantiene sus operaciones en el sitio para encontrar al último minero atrapado.

El equipo técnico y humano mantiene sus operaciones en el sitio para encontrar al último minero atrapado. ESPECIAL

Con información de EFE

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