Las enfermedades del corazón se han consolidado de manera alarmante como la primera causa de muerte en México, afectando por igual a mujeres y hombres en todo el territorio nacional . Este dato crítico nos obliga a replantear urgentemente nuestros hábitos diarios y la forma en que cuidamos nuestra salud.

Esta preocupante situación sanitaria supera con creces a otras afecciones graves, dejando en segundo y tercer lugar a la diabetes mellitus y los tumores malignos . Así lo confirman los registros oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), evidenciando nuestra gran vulnerabilidad actual.

El Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) advierte constantemente que esta crisis no es un fenómeno repentino, sino el resultado acumulado de años de descuidos. La falta de prevención ha permitido que estos padecimientos silenciosos avancen hasta convertirse en una verdadera epidemia que satura los hospitales.

¿Qué detona esta crisis de salud y quiénes están en riesgo?

Para entender la magnitud del problema, la Organización Mundial de la Salud (OMS) explica que estas enfermedades agrupan trastornos severos de los vasos sanguíneos. Las complicaciones más comunes y letales incluyen la cardiopatía coronaria y los accidentes cerebrovasculares, condiciones que deterioran drásticamente la vida.

Los factores de riesgo están profundamente arraigados en la cotidianidad de millones de personas, siendo el sobrepeso, la obesidad y la diabetes los principales detonantes. A estas condiciones se suman las dislipidemias y la hipertensión arterial , creando una peligrosa "tormenta perfecta" para el organismo.

Lamentablemente, los estilos de vida poco saludables juegan un papel protagónico en el desarrollo de estas patologías. El consumo habitual de tabaco, la ingesta de bebidas azucaradas y los productos ultraprocesados actúan como toxinas diarias que obstruyen las arterias y someten al corazón a un esfuerzo extremo .

El sedentarismo es otro enemigo letal que pasa desapercibido en la rutina moderna; pasar demasiadas horas sentados debilita el músculo cardíaco progresivamente . La falta de actividad física regular facilita la acumulación de placa en las arterias y eleva el riesgo de infartos a edades cada vez más tempranas.

Prevención, chequeos médicos y acciones inmediatas para salvar tu vida

Una de las fallas más críticas en el cuidado de la salud es la ausencia de chequeos médicos de rutina. Estas revisiones periódicas son fundamentales para la detección temprana de anomalías, permitiendo a los especialistas garantizar una atención oportuna y un control adecuado antes de sufrir daños irreversibles.

Según especialistas en salud preventiva, existen algunas medidas para evitar este problema:

1. Muévete más: Integra 30 minutos de caminata diaria.

2. Mejora tu dieta: Reduce los ultraprocesados.

3. Hidratación: Sustituye refrescos por agua.

4. Cero tabaco: Elimina el cigarro por completo.

Además de estos cambios en tu estilo de vida, es imperativo programar una visita anual con tu médico para monitorear tus niveles de glucosa, colesterol y presión arterial. Conocer tus números exactos te dará el poder de tomar decisiones informadas y ajustar tu rutina a tiempo.

Tomar el control de tu salud cardiovascular hoy es la única vía efectiva para revertir esta preocupante tendencia nacional y proteger tu futuro. Pequeños ajustes diarios en tu alimentación y nivel de actividad física marcarán la gran diferencia entre una vida plena y una llena de complicaciones médicas.

El consumo habitual de tabaco, la ingesta de bebidas azucaradas y los productos ultraprocesados actúan como toxinas diarias que obstruyen las arterias y someten al corazón a un esfuerzo extremo. EFE / ARCHIVO

Esta nota fue redactada con ayuda de Inteligencia Artificial y revisada por un editor y con información de INSP

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA