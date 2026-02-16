Frente frío 35 provoca apagones en Tijuana; CFE reporta avance en restablecimiento

Los efectos del frente frío número 35, caracterizados por intensas rachas de viento y lluvias, ocasionaron interrupciones en el suministro de energía eléctrica en distintas zonas de Tijuana, ciudad fronteriza con Estados Unidos, informó este lunes la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

A través de un comunicado, la empresa precisó que el servicio ya fue restablecido para el 64 % de los usuarios que resultaron afectados y que su personal mantiene labores “hasta normalizar el suministro”. No obstante, no se especificó cuántos clientes presentaron afectaciones ni las colonias donde se registraron los apagones.

De acuerdo con la información oficial, los cortes comenzaron alrededor de las 13:30 horas locales (19:30 GMT), en un contexto de condiciones meteorológicas adversas. En ese mismo periodo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió sobre la presencia de vientos fuertes y precipitaciones en Baja California.

En su pronóstico general, el organismo detalló que para este lunes se preveían lluvias puntuales fuertes, con acumulaciones de entre 25 y 50 milímetros, así como rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora en Baja California y el golfo de California.

El SMN advirtió que las lluvias fuertes podrían provocar incremento en niveles de ríos y arroyos, así como deslaves, encharcamientos e inundaciones, mientras que las rachas intensas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios, además de reducir la visibilidad por bancos de niebla en zonas urbanas y tramos carreteros.

Para la región de la península de Baja California, el pronóstico también previó oleaje de dos a tres metros de altura en la costa occidental y la posibilidad de caída de nieve o aguanieve en sierras del estado durante la noche.

La CFE pidió comprensión a la población mientras continúan las labores de restablecimiento del servicio.

