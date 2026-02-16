CDMX en 'riesgo muy alto' por 'muy mala' calidad del aire

Este lunes, por medio de El Sistema de Monitoreo Atmosférico de Ciudad de México se informó de que la calidad del aire se reporta como “muy mala” en la mayor parte de la capital mexicana, lo que supone un “muy alto riesgo” para la salud de la ciudadanía.El organismo señaló en su cuenta de X que “A las 13:00 horas (19:00 GMT) el índice de aire y salud reporta, en la mayor parte de la Ciudad de México y zona conurbada, que la calidad del aire es muy mala. lo cual indica un muy alto riesgo a la salud".Ante esta situación, aconsejó a la población reducir las actividades físicas "vigorosas" al aire libre, sobre todo las personas “sensibles”, por ejemplo quienes padecen enfermedades cardiovasculares o respiratorias y mayores de 60 años, menores de 12 años y personas gestantes.Esta recomendación se produce al mismo tiempo que se encuentra activa la fase I de contingencia ambiental atmosférica en la zona metropolitana del Valle de México, desplegada por las autoridades el domingo para disminuir la exposición de la población al aire contaminado y el riesgo de afectación a la salud.La tercera contingencia ambiental por ozono llegó tras las del 8 de enero y la del 12 de febrero que se extendió hasta el sábado, cuando se suspendió. El 1 de enero pasado se decretó otra contingencia por mala calidad del aire y partículas suspendidas.En la ZMVM, compuesta por la Ciudad de México y 60 municipios colindantes donde viven cerca de 20 millones de personas, los 150 puntos del índice de calidad del aire son la cifra máxima permitida, por lo que cuando se rebasa las autoridades declaran contingencia ambiental.