CDMX en 'riesgo muy alto' por 'muy mala' calidad del aire

Este lunes, por medio de El Sistema de Monitoreo Atmosférico de Ciudad de México se informó de que la calidad del aire se reporta como “muy mala” en la mayor parte de la capital mexicana, lo que supone un “muy alto riesgo” para la salud de la ciudadanía.

El organismo señaló en su cuenta de X que “A las 13:00 horas (19:00 GMT) el índice de aire y salud reporta, en la mayor parte de la Ciudad de México y zona conurbada, que la calidad del aire es muy mala. lo cual indica un muy alto riesgo a la salud".

Recomendaciones

Ante esta situación, aconsejó a la población reducir las actividades físicas "vigorosas" al aire libre, sobre todo las personas “sensibles”, por ejemplo quienes padecen enfermedades cardiovasculares o respiratorias y mayores de 60 años, menores de 12 años y personas gestantes.

Las recomendaciones del Índice Aire y Salud incluyen acciones considerando la condición de salud y sensibilidad de las personas. Índice Aire y SaludMedio

Reducir actividades físicas al aire libre como correr y hacer ejercicios aeróbicos.

como correr y hacer ejercicios aeróbicos. En caso de presentar síntomas se debe tomar un descanso y acudir al médico.

se debe tomar un descanso y acudir al médico. Mantenerse al pendiente de la calidad del aire.

Esta recomendación se produce al mismo tiempo que se encuentra activa la fase I de contingencia ambiental atmosférica en la zona metropolitana del Valle de México, desplegada por las autoridades el domingo para disminuir la exposición de la población al aire contaminado y el riesgo de afectación a la salud.

La tercer contingencia del año

La tercera contingencia ambiental por ozono llegó tras las del 8 de enero y la del 12 de febrero que se extendió hasta el sábado, cuando se suspendió. El 1 de enero pasado se decretó otra contingencia por mala calidad del aire y partículas suspendidas.