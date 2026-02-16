Miércoles de Ceniza 2026: Horario de las misas en la Catedral Metropolitana y Basílica de Guadalupe

El próximo 18 de febrero de 2026 se celebrará el Miércoles de Ceniza, fecha que marca el inicio de la Cuaresma dentro del calendario litúrgico católico. En la Ciudad de México, miles de fieles acudirán a la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México y a la Basílica de Guadalupe para participar en las celebraciones y recibir la tradicional cruz de ceniza.

¿Qué se celebra el Miércoles de Ceniza?

La Cuaresma es un periodo de 40 días de preparación espiritual rumbo a la Pascua . Sus fechas se determinan en función del calendario lunar que fija la Semana Santa. Este tiempo está dedicado a la oración, el ayuno y la penitencia.

El uso de la ceniza como símbolo de arrepentimiento tiene raíces bíblicas. Fue incorporado formalmente a la liturgia cristiana en el siglo VI durante el pontificado de Gregorio I, y en el siglo XI el papa Urbano II extendió la práctica a todos los fieles. La ceniza se obtiene de las palmas bendecidas el Domingo de Ramos del año anterior.

Horarios en la Catedral Metropolitana

Ubicada en el Zócalo capitalino, la Catedral —sede de la Arquidiócesis Primada de México— realizará la imposición de ceniza de 9:30 a 20:30 horas.

Misas con imposición de ceniza:

9:30 horas

12:00 horas

18:00 horas

Durante todo el día también se distribuirá la ceniza para quienes acudan únicamente a recibir la cruz.

Horarios en la Basílica de Guadalupe

En la Basílica, uno de los principales centros de peregrinación del país, la jornada comenzará por la mañana con celebraciones litúrgicas especiales .

Celebraciones:

8:30 horas — Laudes solemnes

9:00 horas — Misa capitular con imposición de ceniza

Imposición de ceniza (sin necesidad de asistir a misa):

10:00 horas

12:00 horas

14:00 horas

16:00 horas

18:00 horas

El Miércoles de Ceniza abre oficialmente la temporada de Cuaresma, un periodo que culmina con el Domingo de Resurrección y que constituye uno de los momentos más significativos del calendario cristiano.

SV