SMN advierte por efectos del frente frío 35 en México esta semana

El Servicio Meteorológico Nacional informó que, para las próximas 96 horas, el frente frío número 35 ingresará y se desplazará sobre el noroeste y norte del país, generando un incremento en la intensidad del viento, lluvias y un descenso térmico en esas regiones. Este sistema interactuará con una vaguada polar y la corriente en chorro subtropical, lo que favorecerá rachas fuertes a muy fuertes , así como condiciones para la caída de nieve o aguanieve en zonas serranas de Baja California. En contraste, en la mayor parte del territorio nacional predominará tiempo estable con ambiente cálido a caluroso por las tardes.

Durante las próximas 24 horas, el frente frío 35 se aproximará e ingresará a Baja California, provocando lluvias puntuales fuertes en esa entidad, chubascos en Sonora y precipitaciones aisladas en Baja California Sur. Se prevén rachas de viento de hasta 80 km/h en el golfo de California, Baja California y Sonora, además de oleaje elevado en la costa occidental de la península. En el resto del país dominará un anticiclón en niveles medios de la atmósfera, limitando la probabilidad de lluvia y manteniendo temperaturas elevadas en estados del occidente, sur y sureste.

Para el periodo de 48 horas, el sistema frontal continuará su desplazamiento sobre el noroeste y norte, reforzando el descenso de temperatura y los vientos intensos en Baja California, Sonora y Chihuahua, así como lluvias fuertes en Baja California y chubascos en Sonora. Persistirá la probabilidad de nieve o aguanieve en sierras del norte de Baja California. Mientras tanto, gran parte del país conservará ambiente vespertino cálido a caluroso, aunque con mañanas y noches frías en zonas altas de la Mesa del Norte y la Mesa Central.

Entre miércoles y viernes, un nuevo frente frío se aproximará al noroeste e interactuará con el sistema anterior antes de que este se desplace hacia el sureste de Estados Unidos. Esta combinación mantendrá rachas de viento que podrían superar los 90 km/h en el noroeste y norte, así como lluvias y chubascos en Baja California y estados aledaños. También continuará la posibilidad de caída de nieve o aguanieve en la sierra norte de Baja California, principalmente durante las mañanas.

En cuanto a temperaturas, se estiman máximas de 40 a 45 grados Celsius en zonas del istmo de Oaxaca y Chiapas, así como en regiones de Guerrero y, de forma puntual, Michoacán. En contraste, durante las madrugadas se pronostican heladas con valores de hasta -10 grados en áreas montañosas de Baja California, Chihuahua, Sonora y Durango, extendiéndose con menor intensidad a entidades del centro y norte del país.

Finalmente, la autoridad meteorológica advirtió que las lluvias fuertes podrían acompañarse de descargas eléctricas y ocasionar incremento en niveles de ríos y arroyos, deslaves e inundaciones en zonas bajas. Asimismo, las rachas intensas de viento podrían derribar árboles y anuncios. En el Valle de México, la influencia anticiclónica favorecerá estabilidad atmosférica, mayor temperatura diurna y condiciones que limitarán la dispersión de contaminantes .

