La Clave Única de Registro de Población (CURP) se encuentra en un proceso de reconfiguración profunda para incorporar información biométrica dentro de su versión oficial. Conforme al decreto difundido en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la administración de este nuevo esquema estará a cargo de la Secretaría de Gobernación, en coordinación con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.

Si bien el marco legal establece que la recopilación de datos sensibles debe realizarse con la autorización expresa del titular, el carácter obligatorio de la CURP como medio de identificación general implica efectos directos en el acceso y validación de diversos servicios públicos y privados a partir de este año.

Según el Consejo Nacional de Funcionarios del Registro Civil (CONAFREC), la incorporación de elementos biométricos tiene como propósito fortalecer la seguridad en la identificación de las personas, reducir los casos de suplantación de identidad y consolidar un sistema de verificación más confiable y preciso.

La transición hacia este modelo digital y físico responde a una necesidad de modernización administrativa que, según lo estipulado en el Artículo 91 Sexies de la Ley General de Población, obliga a cualquier entidad (ya sea un ente público o un particular) a solicitar esta clave para la prestación de trámites y servicios.

A pesar de que las autoridades mantienen que no existe una restricción inmediata para quienes no cuentan con la versión biométrica, la estructura legal sugiere una transición hacia la exclusividad de este formato.

¿Qué trámites no podrás hacer sin la CURP biométrica?

Según el Artículo 91 Ter de la normativa vigente, la CURP biométrica tiene una vinculación directa con el Registro del Sistema Nacional de Salud, lo que facilita la interoperabilidad de expedientes clínicos electrónicos. En la práctica, la falta de este documento actualizado dificulta el acceso ágil a servicios sanitarios y procesos de validación de identidad digital.

Instituciones financieras y organismos de vivienda ya muestran una adopción progresiva de este estándar. Según la normativa que rige al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), el documento se acepta como una identificación oficial válida para la solicitud de créditos hipotecarios.

De igual manera, instituciones educativas, notarías y dependencias de los tres órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal) poseen la facultad de requerirla como requisito indispensable para asegurar la certeza jurídica de los usuarios.

Para que el documento adquiera validez oficial absoluta, la ley exige que contenga los datos básicos (nombre, fecha de nacimiento, sexo, lugar de nacimiento y nacionalidad) junto con los elementos biométricos capturados de forma electrónica. El Registro Nacional de Población (Renapo) indica que, a diferencia de la consulta tradicional que se realiza vía internet, este trámite demanda la presencia física del ciudadano en los módulos autorizados o en las oficinas del Registro Civil.

Durante el proceso, el personal capacitado realiza la recolección de las diez huellas dactilares, un escaneo del iris, una fotografía facial de alta resolución y la firma digital del titular.

Según lo expuesto por especialistas en identidad digital de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en sus foros sobre registros civiles, estas medidas no solo agilizan las gestiones administrativas, sino que representan una herramienta fundamental en la búsqueda de personas desaparecidas al contar con una base de datos centralizada y actualizada con información biométrica única.

