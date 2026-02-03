La diputada local de Movimiento Ciudadano (MC), Elizabeth Montoya Ojeda, quien sufrió una lesión en un ojo durante el ataque a balazos en Culiacán, Sinaloa, que fue objeto junto con el líder de dicho partido, Sergio Torres Félix, cuyo estado de salud es delicado, fue dada de alta de la clínica médica donde permaneció seis días bajo tratamiento médico.

De acuerdo con autoridades de salud de Sinaloa, la legisladora local fue dada de alta por el personal médico que la atendió desde la tarde del miércoles pasado, cuando ingresó a la clínica con una grave herida que le dañó un ojo, por lo que continuara con su rehabilitación en su hogar.

Lee también: Detienen a presunto implicado en ataque a diputados de MC

Sobre el dirigente y diputado local de Movimiento Naranja, Torres Félix, que presentó lesiones de bala en la cabeza y se encuentra internado en un hospital de alta especialidad, se le mantiene en coma inducido en terapia intensiva, con una leve recuperación.

En su reciente visita al hospital, Cuitláhuac González Galindo, secretario de Salud del Estado, comentó que el político presenta una leve mejoría, pero se le tiene que practicar nuevos estudios para determinar su evolución, dentro de su gravedad.

La tarde del pasado miércoles 28 de enero, en el trayecto del Congreso del Estado a las oficinas del Partido de Movimiento Ciudadano, sobre la avenida Niños Héroes, en el centro de Culiacán, los diputados locales fueron objeto de un ataque a balazos, en el que resultaron heridos, junto con el chofer que conducía la camioneta.

Minutos antes, ambos habían asistido a la sesión de trabajo por la competencia del secretario de Administración y Finanzas del Estado, Joaquín Landeros Guicho, pero, debido a que tenían un viaje programado a la Ciudad de México, salieron antes de que concluyera a sus oficinas a recoger documentación.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

NA